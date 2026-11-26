Os destaques da equipe são a dupla do Real Madrid, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, ao lado de Anthony Gordon, ponta do Barcelona.
O grupo técnico da Uefa escolheu os jogadores com base na avaliação do desempenho das equipes e dos atletas nas partidas da rodada, com o apoio da unidade de análise de jogos da entidade, sediada na cidade suíça de Nyon.
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No gol, a seleção tem o brasileiro Alisson Becker, do Liverpool, que fez grande atuação contra o Club Brugge: realizou cinco defesas e ajudou o time a sair sem sofrer gols. Ele ainda deu a assistência para um dos gols com um passe longo para Alexander Isak, na vitória do Liverpool por 3 a 0.
Na defesa, aparecem Mario Hermoso, da Roma, Logan Costa, do Villarreal, e Nathan Ngoy, do Lille.
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Hermoso marcou o gol que colocou a Roma em vantagem contra o Paris Saint-Germain, em partida que terminou empatada por 2 a 2.
O espanhol também se destacou pela força nas disputas e recuperou a bola 11 vezes.
Costa, por sua vez, foi um dos principais nomes da defesa do Villarreal no primeiro jogo sem sofrer gols do time na fase de liga da Champions League nesta temporada, na vitória por 1 a 0 sobre o Slavia Praga, da República Tcheca.
Já Ngoy contribuiu para a virada do Lille sobre o Bayern de Munique na surpreendente vitória por 2 a 1, ao dar a assistência para o gol de empate do atacante Ayase Ueda.
No meio-campo, a Uefa escolheu o italiano Nicolò Barella, da Inter de Milão, o espanhol Luis Milla, destaque do Como, e o francês Rayan Cherki, do Manchester City, além de Jude Bellingham, do Real Madrid.
Barella ajudou a Inter de Milão a vencer o Stuttgart por 2 a 0, enquanto Milla marcou o gol da vitória do Como por 1 a 0 sobre o AEK Atenas, seu primeiro na Champions League.
Cherki teve ótima atuação contra o Napoli e marcou o gol que livrou o Manchester City da derrota, garantindo o empate por 2 a 2. Ele também acertou 47 passes no terço ofensivo, o maior número entre os jogadores da rodada.
Bellingham, por sua vez, foi um dos protagonistas da virada do Real Madrid sobre o PSV Eindhoven, com um gol e uma assistência na vitória por 5 a 1, mesmo tendo entrado no início do segundo tempo.
No ataque, a seleção conta com o colombiano Cucho Hernández, destaque do Real Betis, autor dos dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Slovan Bratislava, da Eslováquia, além de Kylian Mbappé, que marcou duas vezes no triunfo do Real Madrid sobre o PSV Eindhoven, e Anthony Gordon, atacante do Barcelona, que também fez dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Sabah, do Azerbaijão.
Com isso, o Real Madrid foi o único clube com dois jogadores na seleção da rodada, enquanto as outras nove vagas ficaram distribuídas entre nove clubes diferentes.