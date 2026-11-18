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Celia María Cuccittini, mãe do lendário Lionel Messi, escolheu o sucessor do filho, que se despediu recentemente da seleção argentina.

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Lionel Messi disputou sua última partida pela seleção argentina em 6 de outubro passado, contra Benin, em um amistoso de homenagem realizado no estádio Monumental, na capital Buenos Aires, que terminou com vitória da Argentina por 3 a 0.

A mãe de Messi esteve presente no estádio para acompanhar a despedida do filho da seleção argentina, evento que foi seguido por fãs de futebol do mundo inteiro.

Fabián Paz, designer argentino e tio de Nico Paz, jogador do Como e da seleção argentina, revelou bastidores curiosos daquela noite.

Em declarações à rádio La Red, Fabián Paz contou: "Na despedida de Messi, Nico Paz saiu do vestiário e a mãe de Messi estava chorando".

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E prosseguiu: "Ele foi cumprimentá-la, porque a conhecia, e a mãe de Messi segurou a mão de Nico Paz e disse a ele: 'Você é o sucessor do meu filho'".

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Ele continuou: "Quando Nico saiu, estava em choque. Ele me disse: 'Não consigo acreditar no que acabou de acontecer'. E contou isso como algo incrível. No fundo, ele é como uma criança".

E completou: "Não passava pela cabeça dele que seria o sucessor de Messi. Para o Nico, o maior presente foi conhecer o Lionel e jogar ao lado dele. É como se ele não acreditasse. Além disso, como não mora aqui, ele não sofre a mesma pressão que os outros jogadores. Aqui o futebol é vivido de outra forma, com outra paixão e outra loucura, então ele ainda se surpreende muito".

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Argentina conquista a primeira vitória da era pós-Messi

A seleção argentina mandou um recado forte na fase pós-Lionel Messi ao aplicar uma goleada de 7 a 0 sobre a Costa Rica, no amistoso disputado no estádio Mario Alberto Kempes, na cidade de Córdoba. Assim, os campeões do mundo encerraram 2026 com uma exibição ofensiva excepcional, que teve como grande destaque o jovem craque Nico Paz.

A vitória deu um importante impulso moral ao técnico Lionel Scaloni, depois que a seleção argentina perdeu a partida anterior para o Uruguai por 2 a 1, em sua primeira apresentação após a aposentadoria de Messi da seleção.

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Mas o cenário foi completamente diferente diante da Costa Rica. Os companheiros do goleiro Emiliano Martínez apresentaram um futebol ofensivo envolvente e mostraram que a seleção conta com vários talentos capazes de fazer a diferença na próxima etapa.

Três dobletes e um começo promissor para a era pós-Messi

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A partida teve um brilho coletivo marcante: Nico Paz, Julián Álvarez e Franco Mastantuono marcaram dois gols cada, enquanto Mac Allister fez um, em uma noite que confirmou que Scaloni dispõe de um leque variado de soluções ofensivas.

Nico Paz foi o grande nome do confronto, ao marcar dois gols no primeiro tempo, e seguiu confirmando sua presença marcante na seleção: chegou ao quarto e ao quinto gols em suas últimas cinco partidas com a camisa da Argentina, reforçando seu lugar entre os principais talentos em quem a torcida deposita esperanças para os próximos anos.

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O jogo também deu a Scaloni a oportunidade de observar alguns rostos jovens, dentro do processo de renovação da seleção, e marcou a estreia de Mariano Troilo e Aarón Anselmino pela seleção principal, ambos utilizados no segundo tempo.

Embora uma única partida não seja suficiente para definir como será a seleção no futuro, a goleada por 7 a 0 representou um começo perfeito para uma nova fase e mostrou que a responsabilidade ofensiva não recairá sobre um único jogador, com nomes promissores como Nico Paz e Mastantuono, ao lado de atletas experientes que continuam liderando o grupo.