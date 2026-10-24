Xabi Alonso, treinador do Chelsea, acredita que a Premier League passou por uma grande evolução nos últimos anos, depois que as diferenças entre os grandes clubes e o restante dos concorrentes diminuíram e o nível físico e tático dos jogadores aumentou.

O treinador espanhol explicou, durante uma longa entrevista com Jamie Carragher, seu ex-companheiro de Liverpool e atual comentarista da rede "Sky Sports", que as equipes se tornaram mais completas e que hoje é raro encontrar jogadores sem preparo físico, num momento em que as partidas ficaram mais difíceis por causa da diversidade das soluções táticas.

Alonso destacou que ainda está se adaptando ao ritmo da competição, apesar de conhecer bem seu ambiente durante sua carreira como jogador, afirmando que lidar com os adversários se tornou mais complexo, seja na marcação, seja nas transições ofensivas e defensivas.

Ainda assim, ele ressaltou que o ambiente das torcidas continua sendo uma das principais características da Premier League, citando os confrontos contra Everton e Fulham, que lhe devolveram a sensação da peculiaridade dos estádios ingleses em comparação com suas experiências na Alemanha e na Espanha.

Ele acrescentou que a pressão sobre o adversário já não é suficiente para forçá-lo a lançar bolas longas, como acontecia antes, pois as equipes se tornaram mais capazes de superar a pressão e mudar seus métodos, o que obriga os treinadores a definir com precisão o momento e os espaços da pressão e a se preparar para múltiplos cenários.

O segredo da superioridade da Espanha: um sistema que forja gerações

Ao falar sobre o sucesso do futebol espanhol, Alonso afirmou que a superioridade não foi fruto do acaso, mas resultado de um projeto completo que se estendeu por cerca de duas décadas, baseado no desenvolvimento dos jogadores desde as categorias de base mais jovens.

Ele citou o treinador Luis de la Fuente, que trabalhou por muito tempo dentro do sistema das seleções de base, o que lhe deu um conhecimento profundo dos talentos espanhóis e contribuiu para a construção de gerações acostumadas a jogar juntas e que evoluíram gradualmente até chegar aos mais altos níveis.

Ele também elogiou o papel dos clubes em descobrir e lapidar talentos, apontando a Real Sociedad, à qual pertence, como um modelo de atenção aos jovens e de oportunidades a eles concedidas, além de demonstrar admiração pelo trabalho que vem sendo feito dentro do Chelsea para desenvolver os jovens atletas.

Sobre a seleção inglesa, Alonso expressou sua convicção de que a equipe está caminhando na direção certa sob o comando de Thomas Tuchel, mas precisa dar um passo a mais para aproveitar a qualidade de seus jogadores e disputar títulos.

Rodri e Busquets: a inteligência antes da força física

Alonso acredita que impor o domínio nos grandes jogos exige jogadores de alto nível, dotados de capacidades técnicas e mentais excepcionais, ressaltando que a velocidade de raciocínio pode às vezes superar a velocidade física.

Ele citou Rodri, que se destaca pela capacidade de ler as situações e se antecipar aos adversários por um passo, graças ao treino e à aquisição dos hábitos corretos, e também evocou a experiência de Sergio Busquets, que compensou a limitação de sua velocidade física com sua inteligência e capacidade de ler o jogo e controlar seu ritmo.

Ele explicou que esse tipo de jogador encarna a filosofia do futebol espanhol, que se concentra no entendimento coletivo e na tomada de decisão, em vez de depender apenas das habilidades individuais e da força física.

Mourinho, Ancelotti, Benítez e Guardiola: os segredos da formação de um treinador

A filosofia de treinador de Alonso não se formou isolada de suas experiências como jogador, pois ele se beneficiou de trabalhar sob o comando de um grupo dos mais destacados treinadores do futebol europeu e aprendeu com cada um deles aspectos que contribuíram para a formação de sua personalidade.

Ele explicou que sua experiência com Rafa Benítez lhe deu uma base tática importante, enquanto o trabalho com José Mourinho e Carlo Ancelotti no Real Madrid o ajudou a desenvolver sua mentalidade competitiva e a compreender as exigências do sucesso nos mais altos níveis.

Já sua experiência com Pep Guardiola no Bayern de Munique ele descreveu como algo semelhante a uma fase de pós-graduação após concluir a faculdade, depois que o trabalho com o treinador espanhol lhe permitiu aprofundar-se nos detalhes do treino e da preparação para as partidas.

Alonso revelou que começou a pensar seriamente em ser treinador com a aproximação do fim de sua carreira como jogador, e procurou entender as razões do sucesso das equipes com as quais trabalhou, além de ter conversado com Ancelotti e Guardiola sobre seu interesse na área, recordando o convite de Ancelotti para que ele fizesse um discurso diante dos jogadores durante o período de preparação para a temporada.

A filosofia de Alonso: o domínio não significa rigidez

Alonso afirmou que a construção de sua personalidade como treinador começou ao pensar em como se comunicar com os jogadores e lidar com as decisões difíceis, especialmente a exclusão de alguns atletas da escalação titular, considerando que aceitar essas responsabilidades é parte essencial da profissão.

No aspecto técnico, ele fez do domínio um eixo central em suas ideias, seja controlando o ritmo da partida, seja alcançando o equilíbrio entre os setores, seja ajustando as distâncias entre os jogadores.

Mas o treinador espanhol não se apega às suas ideias de forma rígida, pois acredita que o sucesso exige adaptar o estilo às possibilidades da equipe e às circunstâncias da competição.

Ele citou sua experiência com o Bayer Leverkusen, quando foi obrigado a mudar sua abordagem durante uma fase difícil, dando prioridade a recuperar o equilíbrio e alcançar resultados em vez de se concentrar apenas em apresentar um futebol bonito.

Naquele momento, a equipe passou a se apoiar mais na organização defensiva e nos contra-ataques, o que a ajudou a competir e a chegar à semifinal da Liga Europa.

Alonso concluiu sua visão ressaltando que ter uma filosofia clara não basta sozinho para alcançar o sucesso, pois o treinador precisa ler a realidade e tomar as decisões adequadas, mesmo que seja obrigado a abrir mão de algumas de suas ideias ideais para construir uma equipe capaz de competir.



