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O caso de Jamal Musiala, astro do Bayern de Munique, gerou ampla polêmica dentro e fora do clube, diante da incerteza que persiste sobre sua capacidade de recuperar o nível habitual após os problemas de saúde que enfrentou. Em meio a isso, o ex-técnico do time Felix Magath fez declarações surpreendentes e sugeriu a possibilidade de recorrer a métodos de tratamento não convencionais, ao mesmo tempo em que crescem as críticas à forma como a diretoria do clube lida com o futuro do jogador de 23 anos.

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De acordo com o jornal alemão "Bild", o jornalista Alfred Draxler e o ex-técnico Felix Magath discutiram a crise de Musiala durante participação no programa "Lage der Liga". Na ocasião, Magath fez declarações chamativas sobre a possibilidade de ajudar o jogador a superar seus problemas de saúde e garantiu conhecer um método que poderia contribuir para o seu retorno, mas ressaltou que esse tipo de procedimento não deve ser tratado com leviandade nem adotado sem estudo.

Magath explicou que, ao longo da carreira, viu casos de recuperação por meio de diferentes procedimentos médicos, depois que os métodos da medicina tradicional não trouxeram os resultados esperados, e apontou a existência de outras opções de tratamento que podem ser utilizadas.

Questionado se se referia a terapias alternativas, respondeu que sim, sem revelar a natureza do método que propõe nem dar detalhes sobre a possibilidade de aplicá-lo ao caso do astro do Bayern de Munique. Ele se limitou a mencionar experiências anteriores que acompanhou com jogadores que sofreram problemas de saúde mais complexos.

A origem da crise está nos problemas neurológicos enfrentados por Musiala, que provocaram breves perdas de consciência e desmaios durante duas partidas amistosas em agosto. A situação gerou preocupação sobre sua capacidade de voltar ao nível anterior, sobretudo após as declarações de Karl-Heinz Rummenigge, ex-diretor executivo do Bayern de Munique, depois do empate por 1 a 1 com o Colônia. O dirigente se mostrou pessimista quanto à possibilidade de o jogador recuperar o nível habitual e considerou que as informações disponíveis não são animadoras.

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As declarações de Rummenigge também levantaram dúvidas sobre o futuro de Musiala. Ele descartou a possibilidade de saída do jogador do Bayern de Munique, afirmando não imaginar que o atleta queira deixar o clube, e avaliou que outras equipes talvez não estejam dispostas a contratá-lo diante de sua atual condição de saúde. Isso abriu um amplo debate sobre a forma como a diretoria do clube trata um de seus principais jovens talentos e sobre o impacto dessas declarações no futuro do jogador.

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Por sua vez, Alfred Draxler demonstrou surpresa com os acontecimentos recentes e considerou que o que está acontecendo vai além de uma simples divergência sobre questões financeiras.

Ele disse não conseguir imaginar que o Bayern de Munique faça todo esse alarde por apenas 3 milhões de euros, apontou a existência de uma falha fundamental na forma como as partes envolvidas lidam com a crise, que vem se tornando pública de maneira cada vez mais evidente, e acrescentou que as atitudes recentes do clube sugerem que há outras questões ainda não reveladas.

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Na mesma linha, Magath avaliou que o Bayern de Munique enfrenta problemas internos, indicando que a polêmica em torno de Musiala pode ser reflexo de uma crise mais ampla dentro do clube.

Em outro desdobramento, a FIFPro, entidade que representa os jogadores profissionais, entrou na discussão ao divulgar um comunicado no qual expressou profunda preocupação com as repetidas declarações públicas da diretoria do Bayern de Munique que colocam em dúvida o contrato do jogador após seu retorno de lesão. A entidade destacou que sua posição se baseia em seu papel de representar 68 associações nacionais, que reúnem cerca de 77 mil jogadores profissionais em todo o mundo. Com isso, o caso Musiala ultrapassa o âmbito médico e esportivo e abre espaço para questionamentos sobre os direitos dos jogadores e a forma como os clubes os tratam.