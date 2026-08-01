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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Christian Guinin

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"Se ele estiver saudável, tem de vir": RB Leipzig conta com Yan Diamonde no período de treinos e segue deixando o Real Madrid em compasso de espera

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O Real Madrid gostaria de contratar Yan Diomande, do RB Leipzig, mas um acordo entre os dois clubes ainda parece estar longe.

Como aponta uma reportagem da Sky, ainda existem diferenças graves sobretudo na questão da taxa de transferência. Segundo informações, o clube da Saxônia exige 120 milhões de euros pelo ponta de 19 anos, valor que o Real, por sua vez, (ainda) não está disposto a colocar na mesa.

Por isso, há cerca de 24 horas as negociações entre os dois clubes estariam paradas. O Leipzig teria inclusive ignorado completamente a oferta mais recente dos madrilenos, já que ela evidentemente não correspondia às expectativas financeiras.

Mesmo assim, uma transferência não está descartada. Depois de inicialmente parecer que Diomande viajaria no sábado com o clube da Bundesliga para o período de treinos na Áustria, o Leipzig confirmou imediatamente antes do amistoso contra o SC Verl, que o RB venceu por 4 a 0 diante do time da terceira divisão, que o jogador de 19 anos estava ausente devido a uma infecção.

20260724-Yan-DiomandeGetty Images

Yan Diomande já “se despediu mentalmente” do RB Leipzig

O novo técnico Martín Demichelis ressaltou em seguida que Diomande está "realmente doente" e acrescentou: "Se ele estiver saudável, tem que vir. Se estiver doente, está doente." O RB informou à tarde que o jogador de 19 anos seguirá para Saalfelden "assim que estiver recuperado". Segundo a Sky , porém, o jogador já "se despediu mentalmente do Leipzig".

Diomande se transferiu no verão passado do CD Leganes para o Leipzig por 20 milhões de euros e assinou contrato até 2030. Em 46 partidas por todas as competições, marcou 15 gols e deu 11 assistências.

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Na Copa do Mundo, Diomande foi titular da Costa do Marfim. Em quatro partidas no torneio, registrou uma assistência e chamou atenção com fortes atuações. Os marfinenses foram eliminados por pouco no mata-mata, com derrota por 2 a 1 para a Noruega.

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