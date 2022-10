Schalke 04 x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Partida acontece nesta sexta-feira (14), pela 10ª rodada da Bundesliga; veja como na internet

O Schalke 04 recebe o Hoffenheim nesta sexta-feira (14), às 15h30 (de Brasília), na Veltins-Arena, pela 10ª rodada da Bundesliga. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no One Football, na internet e no aplicativo disponível para Android e iOS.

De volta à elite do futebol alemão, o Schalke 04 tem sofrido nas primeiras partidas da competição. Em nove jogos, a equipe somou apenas seis pontos, tendo sido vazada 21 vezes.

Para o duelo, no entanto, o técnico Frank Kramer terá a ausência de Kaminiski, Van den Berg e Zalazar, lesionados, enquanto Mohr segue como dúvida.

Do outro lado, o Hoffenheim está em um momento diferente na tabela, a equipe está na briga por uma vaga no topo da tabela. O time de André Breitenreiter está no 7º lugar, com 14 pontos.

Assim como o Schalke 04, o Hoffenheim terá três desfalques para a partida: Bebou, Bicakcic e Hubner estão fora por conta de lesões.

Prováveis escalações

Escalação do provável SCHALKE 04: Schwolow; Brunner, Greiml, Yoshida, Ouwejan; Krauß, Flick, Polter; Drexler, Bülter e Terodde.

Escalação do provável HOFFENHEIM: Baumann; Kabak, Vogt, Nsoki; Skov, Prömel, Geiger, Angelino; Baumgartner, Kramaric e Dabbur.

Desfalques

Schalke 04

Kaminski, com uma lesão na panturrilha, Van den Berg, com um problema no tornozelo, e Zalazar com uma lesão no metatarso, estão fora, enquanto Mohr é dúvida.

Hoffenheim

Bebou, com um problema no joelho, Bicakcic, se recuperando de uma lesão, e Hübner, com uma lesão no tornozelo, estão fora.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 14 de outubro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Veltins-Arena – Gelsenkirchen, ALE