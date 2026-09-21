Saúl desabafa sobre espaço no Flamengo e expõe cobrança: “Quando não jogo, sou caro”

Saúl foi um dos destaques do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, no último domingo (20). Titular diante das ausências de Erick Pulgar e Lucas Paquetá, suspensos, o volante espanhol completou os 90 minutos e aproveitou a oportunidade recebida pelo técnico Leonardo Jardim. Depois da partida, porém, o jogador abriu o jogo sobre sua situação no elenco e deixou no ar a possibilidade de buscar novos caminhos caso continue sem espaço.

Saúl passou por um longo período afastado em 2026. O espanhol foi submetido a uma cirurgia no calcanhar esquerdo em janeiro, para tratar uma lesão no tendão de Aquiles, e ficou cerca de três meses fora dos gramados. Depois de retornar em abril, voltou a sofrer com problemas físicos e perdeu espaço na equipe. O volante só voltou a atuar novamente no dia 2 de setembro, contra o Mirassol, e desde então vinha recebendo poucas oportunidades com Jardim.

Após a vitória sobre o Bragantino, o jogador falou sobre a possibilidade de deixar o Flamengo caso não consiga ter mais minutos e rebateu as cobranças relacionadas ao seu custo no elenco.

"Se tenho uma oportunidade boa e não estou jogando, eu faço o que é melhor para a equipe e para todos: vou embora. Mas falei antes da janela: minha prioridade era trabalhar e buscar oportunidades no elenco. Se daqui ao final da temporada não acontecer, falarei com o clube. Depois vocês [jornalistas] falam que Saúl é muito caro... quando eu não jogo, sou muito custoso. Quando jogo, sou muito bom", disse.

Apesar da possibilidade de saída, Saúl deixou claro que está satisfeito no Flamengo e que gostaria de continuar no clube, desde que tenha espaço para atuar. O espanhol também afirmou que uma eventual mudança dependerá das oportunidades que surgirem e do que for conversado com a diretoria ao fim da temporada.

"O futebol é assim. Fui muito feliz no Flamengo, é uma oportunidade muito boa de jogar para o Flamengo. Uma torcida muito boa. Fico muito feliz de jogar no Flamengo, mas todo jogador quer jogar. Se não estiver jogando e tiver oportunidade fora, tentarei. Fico feliz de jogar no Flamengo. E se a minha família quiser ficar aqui, que fique aqui", afirmou.

Leonardo Jardim, por sua vez, elogiou a atuação do volante e destacou a evolução física apresentada desde seu retorno. O treinador afirmou que Saúl está cada vez mais próximo do nível dos jogadores que vêm recebendo mais minutos, e comemorou a possibilidade de contar com mais uma opção para a reta final da temporada.

"Falei com o Saúl antes [do jogo]: "não se preocupe que você vai fazer um grande jogo". Porque no último jogo ele entrou muito bem. No último período, ele treinou sem efeito daquela lesão que dificultou um pouco a velocidade e aceleração dele. E, neste momento, ele está cada vez mais perto do nível dos outros que estão jogando mais, como o Paquetá, Jorginho, Eric [Pulgar]. É uma grande satisfação ter um reforço do nível do Saúl para esta fase final da temporada", disse o treinador.

Com a vitória sobre o Bragantino, o Flamengo chegou aos 60 pontos e abriu três de vantagem para o Palmeiras na liderança do Brasileirão. Agora, o time terá um período de pausa durante a Data Fifa para recuperar jogadores e ajustar o elenco antes da retomada da competição. Segundo dados da Opta divulgados após a 28ª rodada, o Rubro-Negro passou a ter 76,8% de probabilidade de conquistar o título brasileiro, contra 22,9% do Palmeiras.