São Paulo tem Luciano descartado e três dúvidas para enfrentar o Vitória

O São Paulo terá Luciano como desfalque mais uma vez no Brasileirão. O atacante está descartado para o confronto com o Vitória, neste sábado (10), às 21h, no Morumbis, pela 30ª rodada da competição. O camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na coxa direita e não estará à disposição de Dorival Júnior.

Por outro lado, o treinador ainda aguarda a evolução de três jogadores que estão no departamento médico. O goleiro Rafael, o lateral-esquerdo Iago e o volante Danielzinho serão avaliados no treinamento desta sexta-feira (9), quando o clube terá a única atividade antes da partida. Os três sofreram problemas físicos no clássico contra o Santos, há uma semana.

Rafael sente dores na região lombar e ficou fora da derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na última quarta-feira (7), após também ter sido ausência no clássico. Iago trata uma lesão no adutor direito, enquanto Danielzinho se recupera de um problema no tornozelo direito. A comissão técnica acredita que os três ainda podem ter condições de jogo, mas a definição dependerá da resposta de cada um no treino.

Além dos três jogadores, Ferreirinha também virou dúvida para o confronto. O atacante deixou a partida contra o Cruzeiro com dores e será submetido a exames para determinar a gravidade do problema. Caso não possa atuar, Dorival terá mais uma baixa para montar o setor ofensivo, que já não contará com Luciano.

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Em contrapartida, o São Paulo espera contar com dois reforços para o duelo. Cauly deve voltar depois de ser desfalque diante do Cruzeiro, enquanto Lucas Moura está recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles sofrida em maio e pode ser relacionado. A expectativa é que o camisa 7 tenha minutos em campo, em um retorno que acontece após cerca de cinco meses afastado.

A partida contra o Vitória ganhou importância para o São Paulo depois das derrotas consecutivas para Santos e Cruzeiro. Com 36 pontos, a equipe ocupa a 11ª posição e está apenas cinco pontos acima do Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O duelo no Morumbis, portanto, será uma oportunidade para o time de Dorival interromper a sequência negativa e voltar a se afastar da parte de baixo da tabela.