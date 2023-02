São Paulo x São Bernardo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

No Morumbi, o São Paulo recebe o São Bernardo na noite deste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, do Paulistão Play, no streaming, e do canal no Youtube da FPF.

Em casa, o São Paulo - líder do grupo B com 20 pontos - entra em casa buscando a quarta vitória consecutiva no estadual. O Tricolor, entretanto, continua com o departamento médico cheio, enquanto Pablo Maia cumpre suspensão.

Já o São Bernardo é o segundo colocado do grupo D, com 23 pontos. Dono de uma das melhores campanhas do estadual, o Bernô está há sete rodadas sem perder. Os desfalques do time visitante devem ser Jeferson e Léo Jabá, com problemas físicos.

Prováveis escalações

Escalação do São Paulo: Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Méndez e Nestor; Wellington Rato, Luciano e Galoppo; Calleri.

Escalação do São Bernardo: Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Rafael Vaz; Alex Reinaldo, Rodrigo Souza, Vitinho e Arthur Henrique; Chrystian Barletta, João Carlos e Matheus Régis.

Desfalques

São Paulo

Pablo Maia cumpre suspensão, enquanto Arboleda, Moreira, Welington, Orejuela, david, Diego Costa, Caio, Ferraresi, Rafinha, Erison, André Anderson e Igor Vinícius continuam no departamento médico.

São Bernardo

Jeferson e Léo Jabá estão no departamento médico.

Quando é?