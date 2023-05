São Paulo x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), pela nona rodada; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Palmeiras fazem clássico na tarde desta quinta-feira (4), no CT Marcelo Portugal, em Cotia, a partir das 15h (de Brasília), pela nona rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Sem chances de conquistar uma vaga na próxima fase ocupando o oitavo lugar com 7 pontos, o São Paulo promete dificultar ao máximo a vida do rival. Do outro lado, o Palmeiras é o vice-líder do grupo, com 15 pontos, e sabe que precisa ganhar para não ver a sua classificação ameaçada.

Prováveis escalações

Sâo Paulo sub-20: Leandro, Talles, Raphael, Azeez, Etienne, Juan, Pedro, João Douglas, Palmares, Cauã e Ythallo.

Palmeiras sub-20: Kaique, Thalys, Michel, Allan, Pedro Lima, Ian, Wendell, Vitor, Gilberto, Daniel e David.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

João, Kevin e Patrick cumprem suspensão.

Quando é?