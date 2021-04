São Paulo negocia com banco digital para patrocínio master

Circulam fotos do presidente J. Casares posando com a camisa estampada e a marca 'AAX'. Clube diz ser procedimento de praxe e almoço institucional

O São Paulo negocia um novo patrocinador master para 2021 com o banco digital "AAX".

Nesta sexta-feira (9), circularam nas redes sociais imagens do presidente Julio Casares posando com a camisa do São Paulo e a marca da empresa estampada no principal espaço do uniforme e nas costas, na sala de imprensa do estádio do Morumbi.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

São Paulo tem negociação com o banco digital AAX para patrocínio master.

Clube diz que imagens do presidente Julio Casares com a marca estampada na camisa são de um almoço institucional, procedimento de praxe.

Pode haver negócio, mas SPFC afirma que não há nada fechado@GoalBR pic.twitter.com/TOrnmxWtf7 — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) April 9, 2021

Segundo o São Paulo, trata-se de um almoço institucional e de um procedimento de praxe estampar a marca das empresas interessadas na camisa.

O Tricolor admite que tem conversas com o banco digital e que no futuro pode haver acordo para patrocínio, mas afirma que não há um negócio fechado.

O São Paulo busca um novo patrocínio desde a saída do Banco Inter do principal espaço do uniforme, na virada da temporada. Em dificuldade financeira, o clube tem pendências com o elenco de jogadores e dívidas com outras equipes.