São Paulo x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Tricolor quer o triunfo para se aproximar da Libertadores, enquanto o Dragão busca sair do Z-4; veja como acompanhar na TV e na internet

Em busca de uma vaga na próxima edição da Libertadores, o São Paulo enfrenta o ameaçado Atlético-GO na noite desta quinta-feira (27), no Morumbi, às 19h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Vindo de duas vitórias consecutivas, o São Paulo subiu para a oitava posição, com 47 pontos, e quer mais um triunfo para continuar na luta por uma vaga na principal competição continental. O departamento médico do Tricolor segue cheio e, além disso, Pablo Maia está suspenso. Do outro lado, o Atlético-GO não perde há cinco partidas e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. O Dragão está em 17º lugar, com 33 pontos somados, e não tem desfalques confirmados para o duelo no Morumbi. Em 15 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma sete vitórias, contra cinco do Atlético-GO, além de três empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Luizão e Léo; Moreira, Luan (Andrés Colorado), Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Lucas, Wanderson e Arthur; Maranhão, Baralhas e Wellington Rato; Airton, Luiz Fernando e Chúrin.

Desfalques

São Paulo

Diego Costa, Alisson, Caio, Igor Vinicius, Nikão, Gabriel Neves e Miranda, lesionados, e Pablo Maia, suspenso, são desfalques certos.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Atlético-GO nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,52 na vitória do Tricolor, $ 4 no empate e $ 5,70 caso o Dragão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,85 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,85 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 10 se for o Atlético-GO, e $ 2,45 se for o São Paulo, ou ainda $ 13 caso nenhum dos dois marque.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 27 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Morumbi, São Paulo - SP

• Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (árbitro), Thiago Farinha e Luiz Regazone (assistentes), Lucas Bellote (quarto árbitro) e Rodrigo Nunes de Sá (AVAR)