EC São Bernardo x Santos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Times entram em campo nesta sexta-feira (13), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

São Bernardo e Santos entram em campo na tarde desta sexta-feira (13), às 15h (de Brasília), em Santo André, pela fase eliminatória da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Primeiro colocado do grupo 25, o São Bernardo venceu duas vezes e perdeu uma, com cinco gols marcados e três sofridos. Já o Santos ficou na vice-liderança do grupo 26, com duas vitórias e uma derrota. O Peixe marcou cinco gols e sofreu quatro.

Escalações

Escalação do provável do São Bernardo: Gabriel, Fabio, Gabriel Santos, Antonio, Kawann, Paulo Henrique, Gustabo, Fabricio, Kaique, Cauã e João Vitor.

Escalação do provável do Santos: Edu Araujo, Cadu, Derick, Jair, Kevyson, Hyan, Balão, Ivonei, Gabriel Miranda, Fernandinho e Deivid.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Santos possui três títulos na Copinha: 1984, 2013 e 2014.

Quando é?