Santos x Fortaleza ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas da Copinha

Times entram em campo nesta quinta-feira (19), buscando uma vaga entre os quatro melhores da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Santo André, Santos e Fortaleza entram em campo na noite desta quinta-feira (19), às 21h45 (de Brasília), pelas quartas de final da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Vida, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

O Santos foi o segundo colocado do grupo 26, com duas vitórias e uma derrota. Na fase eliminatória, o Peixe venceu o São Bernardo por 2 a 1, o Bahia por 4 a 0 e o Água Santa por 1 a 0.

Já o Fortaleza encerrou a primeira fase na vice-liderança da chave 31, com uma vitória, um empate e uma derrota. Nos jogos seguintes, o Tricolor bateu o XV de Piracicaba por 2 a 0, o Remo por 2 a 0 e o Ibrachina por 1 a 0.

Escalações

Escalação do provável do Santos: Edu Araujo, Cadu, Derick, Zabala, Kevyson, Hyan, Matheus Nunes, Ivonei, Patati, Paulo César e Deivid.

Escalação do provável do Fortaleza: B. Guimarães, Júlio, Kauã, Patrick, Matheus, Breno, Ryan, Riquelme, Amorim, Riquelmo e Carlos Daniel.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Santos possui três títulos na Copinha: 1984, 2013 e 2014. Já a melhor campanha do Bahia foi em 2011, quando foi vice-campeão.

Quando é?