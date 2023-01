Santos x Bahia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Times entram em campo neste domingo (15), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Bahia entram em campo na manhã deste domingo (15), às 10h30 (de Brasília), em Santo André, pela terceira fase da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

o Santos ficou na vice-liderança do grupo 26, com duas vitórias e uma derrota. No jogo passado, o Peixe eliminou o EC São Bernardo com uma vitória por 2 a 1. Já o Bahia ficou em segundo lugar do grupo 25, com uma vitória e dois empates. Na rodada anterior, o Tricolor passou pelo Santo André, também por 2 a 1.

Escalações

Escalação do provável do Santos: Edu Araujo, Cadu, André Klaus, Zabala, Kavyson, Rafael Moreira, Balão, Ivonei, Patati, Paulo César e Deivid.

Escalação do provável do Bahia: Tiago, Hygor, Marcello, Herbert, Vitor Muller, Alex, Vitinho, Lustosa, Roger, Kennedy e Lawan.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Santos possui três títulos na Copinha: 1984, 2013 e 2014. Já a melhor campanha do Bahia foi em 2011, quando foi vice-campeão.

Quando é?