Santa Cruz x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela sexta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santa Cruz recebe o Sampaio Corrêa na noite deste domingo (5), no Arruda, às 18h30 (de Brasília), em pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Vindo de derrota na rodada passada, o Santa Cruz acabou estacionando na sexta posição do grupo B, com 5 pontos. O Tricolor sabe que está na hora de reagir na competição se quiser sonhar com uma vaga na próxima fase.

Já o Sampaio Corrêa empatou o jogo anterior e ficou quinto lugr do grupo A, com 7 pontos. Assim como o adversário, a Bolívia querida precisa ganhar para seguir lutando pela classificação.

Prováveis escalações

Escalação do Santa Cruz: Michael; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Marcus Vinícius; João Erick, Arthur e Anderson Ceará; Lucas Silva, Maranhão e Pipico.

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Ludke, Allan Godói, Joécio e Vitinho; Emerson Souza, Nadson e Rafael Vila; Pimentinha, Matheus Martins e Vinícius Alves.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?