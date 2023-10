Sampaio Corrêa x Novorizontino: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sampaio Corrêa encara o Novorizontino na tarde deste sábado (7), a partir das 17h (de Brasília), no Castelão, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota no jogo anterior, o Sampaio Corrêa manteve a sua 14ª posição, com 34 pontos. O time maranhense perdeu Rafael Jansen, lesionado, mas conta com o retorno de Pimentinha.

Já o Novorizontino foi derrotado na rodada passada e, com isso, acabou ficando fora do G-4. A equipe está na quinta posição, com 51 pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Mateus Pivô, Ícaro, Gustavo Henrique, Pará, Mikael, Neto Paraíba, Robinho, Pimentinha, Ytalo e Vitinho.

Novorizontino: Georgemy, Adriano Martins, César Martins, Ligger, Willean Lepo, Geovane, Marlon, Reverson, Douglas Baggio, Ronaldo e Aylon.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Rafael Jansen está lesionado.

Novorizontino

Léo Tocantis e Raul Prata continuam no departamento médico.

Quando é?