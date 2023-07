Sampaio Corrêa x Criciúma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sampaio Correa recebe o Criciúma na tarde deste sábado (1), às 17h (de Brasília), no Castelão, no Maranhão, pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Em 12º lugar com 16 pontos, o Sampaio Corrêa perdeu o jogo anterior e agora conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer e subir na tabela. A equipe mandante tem uma série de desfalques para o duelo.

Do outro lado, o Criciúma vive bom momento e subiu para a quinta posição, com 27 pontos somados. O time catarinense não tem desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho; Eloir, Jhony Douglas, Alyson e Neto Paraíba; Ytalo e Pimentinha.

Criciúma: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Rômulo, Léo Costa, Ítalo e Fellipe Mateus; Fabinho e Felipe Vizeu.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Alexandre Tam, Marcinho e Rodrigo Souza estão fora por questões contratuais, além de Maurício, suspenso.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?