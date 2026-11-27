Compartilhar Siga GOAL no Google

Bukayo Saka, astro do Arsenal, voltou aos treinos depois de ficar afastado por causa da lesão muscular sofrida contra o Bayern de Munique, pela Champions League.

Publicidade

Um passo que dá ao time a esperança de recuperar uma de suas principais peças ofensivas antes do aguardado confronto contra o Real Madrid pela Champions League, no Emirates, em 9 de dezembro.

Segundo a rádio espanhola COPE, nesta sexta-feira, Saka corre contra o tempo para se recuperar e enfrentar o time merengue, depois de desfalcar o Arsenal nas últimas 7 partidas em todas as competições.

Mikel Arteta, técnico do time londrino, confirmou o retorno do jogador aos treinos, mas não esclareceu se ele está treinando normalmente com o grupo ou cumprindo um programa específico, nem definiu quando ele voltará a jogar.

Leia também

Final no Marrocos ou em Madri? Pergunta polêmica agita debate entre candidatos a primeiro-ministro da Espanha

“Nojento e um nível diferente de maldade”: mulher de Neuer causa polêmica em meio a rumores de “traição”

Publicidade Publicidade

Saka se lesionou no confronto com o Bayern de Munique, que terminou empatado em 2 a 2 na Alemanha, em 21 de outubro, pela fase de liga da Champions League. Ele deixou o campo e iniciou um período de tratamento e reabilitação que o tirou dos planos de Arteta.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

O retorno do ponta inglês aos treinos acontece apesar de o treinador espanhol ter alertado, em declarações no dia 20 de novembro, que a lesão poderia levar cerca de 8 semanas, observando que o jogador havia cumprido, até então, quase 4 semanas de tratamento.

Ele também explicou que não é possível prever com exatidão a data do retorno de Saka e que a comissão técnica não vai apressar sua volta antes da recuperação completa.

Publicidade

Saka deve desfalcar o time contra o Manchester City, no domingo, pela Premier League.

Sua participação contra Brentford e Tottenham Hotspur no início de dezembro também é dúvida, diante da necessidade de recuperar a forma física e evitar uma nova recaída.

Publicidade

Reportagens da imprensa já haviam indicado que seu retorno poderia ficar para o confronto com o Manchester United, em 20 de dezembro, o que torna a presença contra o Real Madrid um grande desafio, mesmo com a volta aos treinos.

Durante sua ausência, Arteta recorreu a Noni Madueke para suprir a falta de Saka, enquanto o time sentiu falta de uma de suas principais armas ofensivas, considerando a capacidade do inglês de criar chances, marcar gols e circular entre as pontas e o meio.

Publicidade

O confronto contra o Real Madrid tem grande importância para o Arsenal na briga por uma vaga direta nas oitavas de final, depois de o time somar 3 vitórias e 2 empates nas cinco primeiras partidas, contra Napoli, Lille, Bayern de Munique, Slavia Praga e Borussia Dortmund.

Uma vitória sobre o Real Madrid daria ao Arsenal a chance de fortalecer sua posição antes das duas últimas rodadas, já que o time busca terminar a fase entre os oito primeiros colocados, que garantem vaga direta nas oitavas de final.

Publicidade

O Arsenal recebe o rival espanhol em 9 de dezembro, no Emirates, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League, em um duelo que pode marcar o retorno de Saka se a condição física permitir, mas sua participação ainda não está confirmada.