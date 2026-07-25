O principal clube turco desmentiu de imediato quaisquer esforços pelo avançado bósnio: "A notícia hoje publicada na imprensa de que o nosso clube está interessado em Ermedin Demirovic, que joga no Stuttgart , é completamente infundada", lê-se no comunicado divulgado na manhã de sábado. O clube garante que não está a fazer "nenhuma tentativa de transferência em relação ao jogador em questão".

Num tom semelhante falou o treinador do VfB, Hoeneß. "Fiquei irritado e, para ser sincero, zangado com algumas coisas que foram escritas", disse o técnico de 44 anos ao Bild-Zeitung. "O meu objetivo é ter sempre os melhores jogadores no VfB, e o Medo é um dos nossos melhores jogadores."

Antes disso, a Sky tinha noticiado que o Fenerbahçe tinha colocado Demirovic debaixo de olho. Segundo a notícia, o futuro do internacional bósnio participante no Mundial está atualmente em aberto em Estugarda. O VfB estaria, em princípio, disposto a vender, caso chegasse uma proposta entre 15 e 20 milhões de euros. Como substituto, estaria pronto Dzenan Pejcinovic, que os suábios querem resgatar ao despromovido VfL Wolfsburg.

Demirovic, por sua vez, com contrato com o VfB até 2028, não pensa de momento numa transferência, segundo a Sky . O jogador de 28 anos sente-se muito bem em Estugarda e, além disso, a perspetiva desportiva é, no essencial, positiva. Além do Fenerbahçe, Juventus Turim e Leeds United foram apontados como outros dois clubes alegadamente interessados.

Fenerbahçe também se pronuncia sobre os rumores relativos a Leao

Entretanto, o Fenerbahçe também se pronunciou sobre as especulações de uma investida dos turcos por Rafael Leao, do AC Milan. "Da mesma forma, os relatos de que fizemos uma proposta de cerca de 100 milhões de euros por Rafael Leao, incluindo taxa de transferência e salário, não correspondem à verdade. Não foi feita qualquer proposta nesse sentido ao jogador ou ao seu clube", sublinhou o Fener.

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A Gazzetta dello Sport tinha noticiado recentemente que o clube de Istambul apresentou uma megaoferta a Leao. O facto de querer deixar o Milan neste verão, apesar de ter contrato até 2028, já tinha sido anunciado pelo extremo ofensivo português no final de maio: "Estou orgulhoso por ter podido fazer história no Milan, mas quero abrir um novo capítulo na minha carreira", disse Leao ao canal televisivo português Sport TV.