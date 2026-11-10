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Graças a uma combinação de talento puro e notável resiliência, Ibrahim Maza já se tornou um dos melhores jogadores da Bundesliga. Seus sonhos para o futuro são grandes.

"Eu me sinto bem com a bola, somos bons amigos. É uma sensação incrível ter a bola nos pés. Tento ser um só com a bola", declarou Ibrahim Maza recentemente, em entrevista à RTL, em uma declaração de amor à sua ferramenta de trabalho na qual acredita de imediato qualquer pessoa que já o tenha visto jogar.

Especialmente quem o viu alguns dias antes, quando o meia do Bayer Leverkusen pareceu enfrentar metade do VfB Stuttgart na partida da Bundesliga contra o clube (2 a 4), no Halloween, e fez tanta mágica em espaços mínimos que o comentarista Jan Platte, da DAZN, recorreu, encantado, a uma comparação do mais alto nível: "Se Ronaldinho estivesse no estádio, teria descido e entregado sua coroa a ele. Foi inacreditável."

Esse futebol puro, que ele levou dos campinhos de Berlim para os grandes palcos, é uma das duas essências da qualidade que Maza hoje representa: um dos jogadores mais empolgantes da Bundesliga e, aparentemente, tão interessante para o Paris Saint-Germain que o campeão da Liga dos Campeões parece fazer questão de contratar o jovem de 20 anos.

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Ibrahim Maza: o artista que trabalha duro

Mas Maza ser tão bom ainda tão jovem não se deve apenas à sua técnica, à sua qualidade futebolística e ao seu amor pela bola. É sua combinação imbatível de mágico e lutador que o torna especialmente notável. "Um artista que não trabalha não vale tanto em campo", diz o próprio Maza.

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Uma mentalidade indispensável para sua trajetória de sucesso até aqui e que pode ter origem em um recado de Pal Dardai, ídolo do Hertha e seu ex-treinador no sub-16 do clube da capital. A essência da mensagem de Dardai a Maza na época era: você tem um dom de Deus, não o desperdice!

Getty Images

Ou, nas palavras exatas de Dardai: "'Se continuar tão preguiçoso, você não vai conseguir nada'", contou o húngaro sobre a advertência que fez a Maza. O atual destaque da Bundesliga, que chegou ao Hertha aos dez anos, esteve longe de ser considerado por muito tempo uma das maiores promessas das categorias de base do clube berlinense. "Ele não chegou ao sub-17 como aquele grande talento disputado por todos", lembrou Oliver Reiß, hoje treinador do sub-21 do Manchester City e ex-técnico de Maza em seu segundo ano na categoria sub-17 do Hertha, no podcast Denkfabrik Nachwuchsfußball.

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Bem no começo daquele ano no sub-17, porém, Reiß e seu então auxiliar, Oliver Schröder, perceberam que Maza tinha algo especial. "Notamos que ele fazia coisas diferentes com a bola", contou Reiß. Maza não estava entre os jogadores que ele necessariamente escalava nas partidas mais importantes, "mas ficou claro relativamente cedo que ele tinha algo especial".

Mentor de Maza destaca uma habilidade decisiva

De todo modo, Maza estava longe de ter lugar garantido no time durante o primeiro semestre no sub-17 e, em várias ocasiões, entrou apenas no decorrer das partidas. Nomes como Bence Dardai (hoje no VfL Wolfsburg) e Noel Aseko (hoje no Eintracht Frankfurt) atraíam muito mais atenção naquela equipe. Maza só se tornou titular no segundo semestre no sub-17. Mas, além do enorme talento com a bola, Reiß notou no atual jogador do Leverkusen outro aspecto, provavelmente ainda mais decisivo para seu desenvolvimento.

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"O que gostávamos muito nele era que conseguia conciliar as duas coisas: ser um bom jogador de futebol e, ao mesmo tempo, ter essa resiliência. Tive dezenas de jogadores incrivelmente bons que, quando estavam em seu melhor momento, faziam você pensar: 'Se esse não conseguir chegar lá...' Mas, quando as coisas não davam certo, eles simplesmente deixavam o jogo passar", explicou Reiß. Maza, por sua vez, mesmo diante dos maiores obstáculos, sempre esteve "muito longe de simplesmente deixar o jogo passar".

Ibrahim Maza passa a ser visto como grande promessa do Hertha

Ele sempre lutava, sempre reagia. E foi justamente essa mistura de talento futebolístico puro e resiliência mental que, poucos anos depois, já levou Maza tão longe. "Foi com ele que dei meu maior passo à frente", afirmou o jogador de técnica refinada em uma entrevista publicada no site do Hertha em 2024, ao destacar a importância do período sob a orientação de Reiß. O treinador também o acompanhou na passagem para o sub-19, no qual Maza se tornou titular de imediato e, de repente, passou rapidamente a ser tratado como a grande promessa da base do Hertha.

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Pouco mais de um ano e meio depois de ainda buscar seu espaço no time sub-17, Maza estreou na Bundesliga em abril de 2023, aos 17 anos, entrando durante uma derrota por 2 a 0 para o Bayern de Munique. Após o rebaixamento do Hertha, pouco tempo depois, provavelmente teria conquistado seu espaço no time da segunda divisão bem antes, mas uma lesão no menisco o afastou por um longo período.

Maza lutou para voltar e, após um ano e meio como integrante efetivo do elenco profissional do Hertha, deu o passo seguinte em 2025, aceitando o convite do Leverkusen para jogar na Bundesliga. Sua transferência custou 12 milhões de euros. Então com 19 anos, ele deveria ajudar o Bayer a substituir Florian Wirtz, que havia se transferido para o Liverpool. Uma expectativa considerável, especialmente para alguém tão jovem. Mas Maza já lida com a pressão de forma surpreendentemente madura e positiva.

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"Tento nunca deixar que a pressão de fora me afete. Não importa se as pessoas dizem que agora tenho que fazer isso ou que deveria ter feito aquilo", afirmou, confiante, à RTL. "Tenho muita clareza sobre o que preciso fazer em campo. Além disso, eu mesmo já me cobro até certo ponto, mas dentro de um limite saudável."

Ibrahim Maza e o reconhecimento especial de Lionel Messi

É impressionante a forma como Maza, após um breve período de adaptação, encarou seu primeiro ano em Leverkusen, tanto esportiva quanto mentalmente. Ele esteve entre os destaques na Bundesliga e na Liga dos Campeões e, por suas atuações em 2025/26, chegou a ser indicado ao Troféu Kopa, prêmio concedido anualmente ao melhor jogador sub-21 do mundo durante a cerimônia da Bola de Ouro. Um detalhe chama a atenção: Lionel Messi, que tem direito a voto no Troféu Kopa, incluiu Maza em seu top 3 ao lado dos jogadores do Barcelona Lamine Yamal e Pau Cubarsi.

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"Ser escolhido por Lionel Messi é, claro, uma grande honra. Dá uma dose extra de motivação quando um Messi diz que você tem algo especial", comemorou Maza. Perguntado se gostaria de ganhar a Bola de Ouro um dia, respondeu sem hesitar: "Esse sempre foi um sonho meu."

Enquanto isso, ele começou bem sua segunda temporada no clube, tornou-se a figura central do meio-campo do Bayer e já soma oito participações em gols em 14 jogos até aqui (quatro gols e quatro assistências). Se quiser realmente realizar um dia o sonho de conquistar a Bola de Ouro, está claro que não poderá ficar para sempre em Leverkusen.

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Seu contrato vai até 2030, mas são cada vez mais frequentes as especulações sobre uma transferência milionária para um dos maiores clubes da Europa. Há algumas semanas, circulam notícias de que o PSG, sobretudo, está de olho na joia do meio-campo. Ao que parece, os parisienses têm Maza em tão alta conta quanto Messi e Deniz Undav.

Undav para Maza: "Vai para Paris, cara"

"Vai para Paris, cara, não quero mais jogar contra você!", teria dito a Maza o atacante alemão do VfB Stuttgart após o confronto com o Leverkusen no fim de outubro, segundo o jornal Bild. Mais tarde, ele elogiou o jogador à Sky: "Com Maza, o Leverkusen tem um jogador excepcional. Ele cria espaços e ganha duelos."

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Undav certamente gostaria muito de jogar ao lado de Maza. Mas isso não acontecerá, pelo menos na seleção, mesmo que o jogador do Stuttgart volte a ser convocado pelo técnico da Alemanha, Jürgen Klopp. Afinal, como se sabe, Maza, que vestiu a camisa da federação alemã do sub-18 ao sub-20, escolheu defender a Argélia há pouco mais de dois anos.

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Criado em Berlim, capital da Alemanha, como filho de um argelino e de uma vietnamita, Maza cresceu em meio a três culturas muito diferentes e poderia ter jogado pelas três seleções. "Amo os três países e, no fim, tomei minha decisão por vários motivos, que são particulares", disse Maza no início do ano.

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Argélia em vez de Alemanha: o plano de Maza dá certo

As férias de verão e as visitas à família na Argélia provavelmente tiveram um peso emocional, mas o aspecto esportivo também ocupou um espaço importante na decisão. Especialmente em sua posição, a concorrência na seleção alemã com Florian Wirtz e Jamal Musiala, apenas dois anos mais velhos, é enorme a longo prazo. De modo geral, a escolha pela Argélia permitia que ele desse grandes passos muito mais rapidamente. "Eu queria poder jogar por uma seleção principal o mais cedo possível e disputar o maior número possível de partidas como profissional pela seleção", explicou Maza ao Bild.

Ele estreou pela Argélia em outubro de 2024, um mês e meio antes de completar 19 anos, e já soma 24 partidas pela seleção norte-africana. Seu plano de assumir o quanto antes um papel importante em uma seleção principal, portanto, deu totalmente certo. Suas primeiras grandes atuações com a camisa da seleção vieram na virada de 2025 para 2026, na Copa Africana de Nações, no Marrocos, quando esteve entre os melhores jogadores da Argélia e foi prontamente apelidado de "Mazadona" por um portal argelino, em referência à lenda argentina Diego Maradona.

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Maza também foi titular na Copa do Mundo do verão passado, quando a Argélia foi eliminada pela Suíça na fase de 16-avos de final (0 a 2). Entre os adversários que enfrentou na fase de grupos esteve a Argentina de Messi (0 a 3), que marcou três gols e deu uma surra nos argelinos. Ainda assim, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro parece ter visto algo especial em Maza.