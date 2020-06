Romarinho longe do Corinthians? Torcida lamenta não-retorno do ídolo

O atleta, que pode ficar livre no mercado, não deve reforçar o clube

E mais um ídolo do passado atraiu a atenção da torcida corintiana: de acordo com informações do mundo árabe, Romarinho estaria em rota de colisão com a diretoria do Al-Ittihad, onde atua, e poderia ficar livre no mercado a qualquer momento.

Assim, obviamente, torcedores do começaram a sonhar com o retorno do atacante, mas tiveram notícias tristes: a diretoria do clube não vê nenhuma chance da volta do jogador.

De acordo com informações do site Meu Timão, Romarinho ganha na vencimentos mensais muito acima do teto salarial do . Além disso, teriam equipes do exterior interessadas no ídolo do clube paulista.

Em grave crise financeira, o Timão não paga salários a mais de três meses e corre o risco de ver atletas do elenco entrarem na justiça contra o time. Segundo a Lei Pelé, atletas que não são pagos por no mínimo 90 dias podem conseguir a rescisão de contrato livremente. De 2019 para 2020, a dívida do clube aumentou R$ 170 milhões.

Desta maneira, parece improvável que o Corinthians vá entrar em um leilão com equipes do exterior para tentar a contratação de Romarinho. O próprio presidente do clube, Andrés Sanchez, afirmou que o jogador tem outros planos neste momento, em entrevista concedida ao Globo Esporte.

Quem não gostou nada disso foi a torcida. Ver um ídolo livre no mercado e saber que o clube não tem chances de o contratar nesse momento devido a crise financeira fez com que os torcedores do Timão pedissem a volta do jogador por salários menores ou ficassem irritados com a diretoria.

Sobre Romarinho: muitas informações desencontradas, uns falam que ele rescindiu, outros falam que não.



Como sempre digo: caso rescinda e queira jogar aqui por um salário pagável ok, se não boa sorte em outro clube. — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) June 11, 2020

Ah mas vem ai o sexto ou sétimo lateral pro Andres emprestar pro time que vendeu...



O salário não cai mas o Modus Operandi segue a todo vapor — Julio Cesar Dias (@JulioCesar_Dias) June 11, 2020