Rogério Ceni recebe consulta do Al-Ittihad, ex-clube de Fábio Carille

Depois de demitir o brasileiro Fábio Carille por causa de uma divergência no mercado da bola, o Al-Ittihad faz sondagem por Rogério Ceni

Rogério Ceni recebeu uma consulta para treinar o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, no mercado da bola. Depois de o clube demitir Fábio Carille por causa de um desentendimento nos bastidores, o ex-técnico do Flamengo foi procurado para ter a sua primeira experiência internacional.

Os sauditas veem o atual campeão brasileiro como um nome que agrada para a função. Entretanto, ainda não foi feita uma proposta formal para que ele se torne o novo comandante da equipe. O treinador avalia as alternativas que surgem no mercado para evitar um equívoco em seu próximo passo na carreira.

Rogério Ceni também foi procurado pela seleção venezuelana, conforme adiantado pela Goal no último domingo (22). A situação também não se transformou em proposta e foi feita apenas uma consulta para que ele substitua o português José Peseiro no cargo.

A saída de Fábio Carille do Al-Ittihad ocorreu por conta de uma divergência do treinador brasileiro com a diretoria.

Os dirigentes contrataram o francês Youssouf Niakaté sem a anuência do comandante, que se irritou com a situação. Ele foi demitido por ser contrário à chegada do atleta de 28 anos ao seu elenco.

Ceni terá a possibilidade de trabalhar com alguns jogadores brasileiros se aceitar um possível convite do Al-Ittihad.

Hoje, estão no elenco o goleiro Marcelo Grohe, o volante Bruno Henrique, o meia Igor Coronado e o atacante Romarinho.