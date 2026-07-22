Rogério Ceni diz que enxerga semelhanças entre Bahia e Espanha: "Jogo bonito"

O Bahia ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na última terça-feira (21), pelo Brasileirão. Após a partida, o técnico Rogério Ceni fez uma comparação entre o estilo de jogo da equipe baiana e o da Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2026. Segundo o treinador, o Tricolor busca construir um modelo baseado no controle da posse de bola e na qualidade técnica, características que marcaram a campanha da seleção espanhola.

Apesar de reconhecer que o elenco passou por mudanças em relação às últimas temporadas, Ceni afirmou que o Bahia segue trabalhando para recuperar esse padrão de jogo:"A Espanha é o modelo de mais controle de jogo, uma capacidade de errar poucos passes. Não é pela Espanha, mas é o modelo de jogo que a gente tenta construir. Há dois anos atrás esse era nosso jogo natural, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly vindo de fora para dentro. Agora, com Erick e Acevedo, temos jogadores mais de força física, mas nos treinamentos estamos tentando passar mais essa qualidade", afirmou.

Na sequência, o treinador avaliou de forma positiva o desempenho da equipe diante do Atlético-MG, que apresentou um volume ofensivo superior ao adversário mesmo jogando fora de casa, apesar de não ter saído com os três pontos: "Claro que eu quero sempre ganhar o jogo, mas vim para a casa do adversário e manter um 50% x 50% de posse, finalizando mais, criando mais chances de gol, é um ponto positivo. Estamos sem Juba já há um bom tempo, hoje não tivemos Alejo, Caio teve uma nova lesão, são baixas. Temos condições de fazer um jogo bonito, de qualidade, vistoso. Mas temos que aproveitar as oportunidades", continuou.

E finalizou reforçando a confiança no estilo de jogo da equipe: "É um time formado para jogar, para ter a bola, e acho que está defendendo melhor no segundo semestre".

Após vencer a Chapecoense por 2 a 1 no primeiro duelo após a pausa para a Copa e empatar com o Atlético-MG no último jogo, o Bahia se encontra na sexta posição na tabela do Brasileirão, com 30 pontos, empatado com o Athletico, em quinto, e o Red Bull Bragantino, em quarto. Os paranaenses, no entanto, têm um jogo a menos que o Esquadrão de Aço.

O próximo compromisso do Bahia será neste domingo (26), quando recebe o Corinthians na Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão. A equipe tentará transformar o bom desempenho apresentado nas últimas partidas em uma vitória diante da torcida para seguir brigando na parte de cima da tabela.