Rodrygo nega concorrência com Vinicius Jr.: "somos amigos e nos apoiamos"

Jogador ex-Santos vem ganhando destaque na mídia espanhola, enquanto o ex-Flamengo não vem atuando com tanta sequência

Rodrygo está em alta no . Mais que no clube, o ex-jogador do parece ter ganhado a simpatia da imprensa espanhola. Nessa quarta-feira (30), o atleta estampou as capas dos dois principais jornais esportivos de Madri: o Marca e o As. Enquanto isso, Vinicius Junior parece perder espaço com Zinedine Zidane, o que levou a infames comparações entre os dois boleiros. Rodrygo falou que não enxerga Vini como um concorrente e ressaltou a amizade entre os dois.

"Eu e Vinícius somos companheiros, amigos e nem falamos das comparações que fazem a nosso respeito. Já no existiam essas comparações. Continuamos com a nossa amizade e vai ser sempre assim. Nos apoiamos um ao outro e vamos continuar fazendo isso", falou Rodrygo ao Esporte Interativo.

Vinicius Junior tem sido muito falado no Real Madrid. Após uma boa primeira temporada com a camisa merengue, o ex-jogador do tem encontrado dificuldades de se afirmar sob o comando de Zinedine Zidane. Ele vive um período de instabilidade e deixou de ser titular para não ser nem relacionado em apenas três partidas.

Rodrygo, por outro lado, disse estar à disposição do Real Madrid independente se for no time principal ou no Castilla.

"Sou jogador do Real Madrid, se precisarem de mim, estarei na equipe principal. Se for necessário e, apesar de ter feito gol e de ter disputado a Liga dos Campeões, se precisarem de mim no Real Castilla, não irá haver qualquer problema", disse o ex-Santos.

O Real Madrid enfrenta o Leganes nessa quarta-feira (30), às 17h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada de LaLiga.