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Rodri, jogador do Barcelona e capitão da seleção espanhola, falou sobre a conquista alcançada pela seleção de seu país sob o comando do técnico Luis de la Fuente e afirmou que a sequência recorde de vitórias reflete o grande trabalho realizado pela comissão técnica.

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Rodri recebeu o prêmio Valores de 2026 durante a cerimônia anual organizada pelo jornal "Sport", realizada no edifício La Pedrera, que também contou com a presença de diversas personalidades do esporte.

Hans Flick, técnico do Barcelona, deveria comparecer à cerimônia para receber seu prêmio, mas não pôde ir por estar resfriado. Já o jogador madrilenho falou sobre seu momento pessoal.

"Agora aproveito muito mais. Depois da lesão grave que sofri, e com o passar dos anos, já que a gente vai ficando mais velho, sinto que aproveito melhor os momentos, como aconteceu durante a última Copa do Mundo", disse Rodri.

Rodri recebeu o prêmio em nome da seleção espanhola, mas explicou que prefere descrevê-la como uma equipe: "Prefiro chamá-la de equipe, porque é isso que realmente representamos".

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E acrescentou: "Nos momentos difíceis, isso fica ainda mais evidente. Somos um grupo, ou melhor, quase uma família muito unida, e, mesmo que tenhamos perdido ontem, a sequência de vitórias que conquistamos e que se transformou em recorde reflete o trabalho que fazemos com Luis de la Fuente".

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Uma trajetória repleta de desafios

A trajetória de Rodri não foi livre de desafios. Apesar do grande prestígio que o meio-campista espanhol alcançou no futebol europeu, a grave lesão que sofreu em setembro de 2024 representou um dos momentos mais difíceis de sua carreira profissional, já que ele foi obrigado a ficar afastado dos gramados por um longo período, um duro golpe para seu clube, o Manchester City, e para a seleção espanhola.

A lesão, uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, encerrou sua temporada pelo time inglês, do qual era um dos principais nomes e um dos mais influentes no estilo de jogo. A perda não se limitou às suas qualidades defensivas, estendendo-se também ao seu papel na construção das jogadas e no controle do ritmo das partidas, além de sua capacidade de dar aos companheiros o equilíbrio necessário entre os setores.

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Apesar da dificuldade daquela fase, Rodri conseguiu recuperar seu espaço aos poucos, valendo-se de sua grande experiência e de sua capacidade de leitura de jogo, características que fizeram dele um dos principais meio-campistas do mundo.

Ele também já havia conduzido a seleção espanhola ao título da Eurocopa de 2024 e, no mesmo ano, conquistou a Bola de Ouro, superando um grupo de grandes estrelas do futebol, coroando uma carreira excepcional.

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O verão de 2026 marcou uma virada importante na carreira do jogador, que trocou o Manchester City pelo Barcelona, em uma transferência que levou o astro espanhol de volta à disputa do Campeonato Espanhol após 7 anos na Inglaterra.

Rodri assinou com o clube catalão um contrato válido até 30 de junho de 2030 e se tornou um dos principais reforços do projeto do técnico Hans Flick, graças à sua capacidade de ditar o ritmo do jogo e fazer a ligação entre os setores.

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O prêmio de Flick

Na ausência de Flick, Rafa Yuste, vice-presidente do Barça, recebeu o prêmio em nome do treinador alemão e elogiou as qualidades do técnico do Barcelona.

"As pessoas gostam dele porque ele tem uma grande humildade e consegue chegar ao coração de todos. Ele quer conquistar vitórias jogando um futebol atraente, e é isso que o torna capaz de cativar os torcedores. Ele tem grandes valores", afirmou Yuste sobre Flick.