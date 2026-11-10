Joan García não teme caminhar à beira do perigo. Pelo contrário, ele enxerga que a ousadia na qual o Barcelona se baseia em seu estilo de jogo representa um dos segredos do sucesso da equipe, apesar das responsabilidades excepcionais que isso impõe ao goleiro, especialmente diante da adoção de uma linha defensiva adiantada que deixa grandes espaços atrás de si.

O goleiro do Barcelona, de 25 anos, defendeu a filosofia da equipe, afirmando que os ganhos obtidos com esse estilo superam seus riscos, e que as probabilidades de salvar as chances permanecem muito maiores do que as de cometer erros.

García retornou à concentração da seleção espanhola após ter ficado de fora da última data Fifa, e conversou com o jornal "Mundo Deportivo" antes do treino matinal na Cidade do Futebol da Federação Espanhola, recordando sua experiência no Barcelona e os desafios da concorrência dentro da seleção.

O goleiro, que foi um dos grandes destaques do Barcelona em sua última vitória sobre o Atlético de Madrid no estádio Wanda Metropolitano, afirmou que o estilo da equipe o obriga a permanecer em constante concentração, mas que se sente à vontade no desempenho desse papel.

E acrescentou: "Nosso estilo de jogo exige do goleiro concentração e atenção total, para que ele possa ajudar a equipe de todas as formas possíveis. Sinto-me à vontade nesse papel e gosto de ajudar meus companheiros nas mais diversas situações. É verdade que isso envolve um grande risco, mas, no fim das contas, provou valer a pena, e estou feliz por poder contribuir".

Sobre como lidar com os riscos resultantes do avanço constante para fora da linha do gol, ele explicou: "Não penso no momento presente tanto quanto me concentro em dar o meu melhor. É verdade que algumas coisas podem acontecer às vezes e que eu não desejo, mas acredito que pensar bem a respeito te leva a um resultado positivo na maioria das vezes; pois você vai salvar muito mais chances do que vai cometer erros".

Concorrência forte e um objetivo inegociável

García abordou seu retorno à seleção espanhola, diante da forte concorrência com um grupo dos mais destacados goleiros, considerando que isso reflete a qualidade do trabalho nas academias de futebol espanholas.

E disse: "Acredito que isso reflete a qualidade do trabalho realizado nas categorias de base da Espanha. Agora também se juntou a nós o Álvaro, que é um goleiro incrível e vem provando seu valor. Estou muito feliz por dividir o vestiário com eles e treinar ao lado deles, porque isso me ajuda a continuar evoluindo".

Ele também falou sobre o clima positivo que une os goleiros da seleção, destacando ter ficado emocionado com as palavras de Unai Simón durante seu discurso na cerimônia da Bola de Ouro, quando ele dedicou algumas palavras a ele e a David.

E explicou: "Nossa reação foi incrível. No fim das contas, não se trata apenas do que acontece dentro de campo, mas das pessoas e das relações que construímos fora dele. Acredito que nossa relação é incrível e especial, e tanto eu quanto David ficamos extremamente felizes, como se tivéssemos ganhado o prêmio nós mesmos. Vejo que isso reflete muito sobre a personalidade de nós três".

E concluiu: "Claro, as exigências da concorrência dentro de campo são altíssimas, mas todos nós damos o nosso melhor, e isso fica claro durante as partidas".

Sobre os próximos confrontos da seleção espanhola, diante da República Tcheca em Praga e da Inglaterra no estádio de Wembley, García afirmou que o objetivo é dar continuidade às vitórias e encerrar o percurso da melhor forma possível.

E disse: "O objetivo é claro: vencer as partidas e seguir avançando na Liga das Nações da Europa, além de manter nosso retrospecto sem derrotas. É um desafio incrível e empolgante, e merece que entreguemos tudo o que temos para alcançá-lo".