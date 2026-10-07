Como informa a Sport Bild, já há um clima de inquietação em Leipzig em relação à situação do técnico Martin Demichelis. Embora, publicamente, o clube saxão se esforce para nem deixar surgir uma discussão sobre o argentino, segundo a publicação o cenário pode mudar rapidamente caso, após o início irregular de Demichelis, a equipe não reaja logo.

Na Bundesliga 2026/27, até aqui, há duas convincentes vitórias em casa contra Borussia Mönchengladbach (3 a 0) e Hamburger SV (5 a 0), mas também duas decepcionantes derrotas fora para Werder Bremen (3 a 1) e Bayer Leverkusen (2 a 0). A isso se somou um duro revés na estreia da Champions League, quando o RB perdeu por 4 a 1 para o estreante da Liga dos Campeões Como.

Demichelis assumiu o comando do terceiro colocado da última temporada apenas neste verão europeu. Mas, caso ao longo do outono fique claro que uma nova classificação para a Champions League pode estar em risco, uma discussão precoce sobre o treinador é perfeitamente imaginável, diz a Sport Bild.

Julian Nagelsmann poderia voltar ao RB Leipzig?

Nesse caso, os rumores que voltaram a ganhar força recentemente sobre um retorno do ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann ao RB também poderiam ganhar contornos mais concretos. O treinador de 39 anos já comandou o Leipzig entre 2019 e 2021, e o diretor da DFB, Rudi Völler, falou recentemente à Bild sobre o futuro de Nagelsmann, que pediu demissão após a eliminação precoce na Copa do Mundo: "Julian vai respirar um pouco, se acalmar. E então rapidamente vai assumir novamente uma equipe absolutamente de ponta, disso eu não tenho dúvida alguma."

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Também o nome de Dino Toppmöller, auxiliar de Nagelsmann no Red Bull em 2020/21 e demitido do RC Lens em meados de setembro após apenas dois meses e meio no cargo, já circulou em especulações. No momento, porém, segundo a Sport Bild, todos os rumores sobre Nagelsmann e Toppmöller no RB seguem sendo negados.

Nesse sentido, Marcel Schäfer, diretor esportivo do Leipzig, saiu publicamente em defesa de Demichelis durante a pausa para jogos de seleções. "Uma equipe remontada precisa de tempo para se encontrar e desenvolver mecanismos. Essa é a realidade", pediu ele, ao defender paciência com o novo treinador. Além disso, Roger Schmidt, sucessor de Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, como Global Sports Director da Red Bull, também teria se manifestado claramente a favor de manter a confiança em Demichelis.

Quem são os próximos adversários do RB Leipzig?

Após a pausa para jogos de seleções, incomumente longa, o treinador de 45 anos e sua equipe terão pela frente um calendário apertado, cheio de compromissos complicados. Primeiro, o Leipzig terá a obrigação de vencer em casa o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga (10 de outubro) e o PSV Eindhoven pela Champions League (13 de outubro). Depois, virão compromissos duríssimos fora de casa no Alemão e na principal competição europeia contra Bayern de Munique (17 de outubro) e Real Madrid (21 de outubro).

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Outubro termina, por fim, com jogos contra os incômodos promovidos SV Elversberg (24 de outubro) e Schalke 04 (31 de outubro). Entre eles, haverá a ingrata obrigação fora de casa contra a equipe de ponta da terceira divisão Rot-Weiss Essen (27 de outubro), pela segunda fase da Copa da Alemanha. Depois disso, Demichelis terá de encarar um primeiro balanço realmente significativo.