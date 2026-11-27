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O Bayern de Munique divulgou, na noite desta sexta-feira, um comunicado importante sobre o meia Jamal Musiala.

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Em comunicado publicado em seu site oficial, o Bayern de Munique informou que Musiala sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

O clube bávaro explicou: "O departamento médico confirmou que Jamal Musiala sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e ficará fora dos gramados por tempo indeterminado".

O "tz" afirmou que Musiala terá de enfrentar mais um revés doloroso em seu caminho de volta ao nível habitual.

Musiala sofreu a nova lesão na última quarta-feira, depois de atuar por cerca de 20 minutos na partida da Champions League contra o Lille.

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Os temores se confirmaram após os exames médicos realizados pelo jogador nesta sexta-feira. Segundo informações obtidas pelo Absolut Bayern, Musiala voltou a sofrer uma ruptura de fibras musculares na coxa esquerda. O Bayern de Munique confirmou o diagnóstico.

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Musiala já havia sentido dores na mesma região na última segunda-feira. Em vez de seguir trabalhando no campo de treinamento com os companheiros para recuperar a forma física e técnica, o talentoso meia terá de voltar ao programa de reabilitação. Com isso, só estará em condições de jogar no início do próximo ano.

A lesão representa mais um duro golpe para Musiala, em uma fase extremamente difícil de sua carreira. O jogador de 23 anos já havia ficado oito semanas afastado por causa da mesma lesão.

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Musiala voltou a campo no empate por 1 a 1 com o Colônia, pela Bundesliga, na última sexta-feira. A ideia era reintegrá-lo gradualmente às competições, com participações curtas, para que recuperasse o ritmo de jogo. Mas o corpo voltou a ser um obstáculo para os planos de retorno.

O novo revés deve levantar muitas perguntas dentro do clube. Por que os músculos do jogador ainda não conseguem suportar a carga física das partidas? Como evitar uma nova lesão em seu próximo retorno? Ou a enorme pressão sobre seus ombros foi maior do que deveria?

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A nova lesão ganha importância especial diante das recentes discussões sobre o futuro e o nível de Musiala. Os membros do Conselho de Supervisão Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeneß manifestaram publicamente dúvidas sobre sua capacidade de recuperar o nível que apresentava antes.

Também foi levantada a possibilidade de reduzir seu salário, que chega a 25 milhões de euros por ano, sendo que seu contrato vai até 2030. O CEO do clube, Jan-Christian Dreesen, adotou posição semelhante, ainda que em tom mais moderado.

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A notícia também é um duro golpe para o técnico do Bayern de Munique, o belga Vincent Kompany.

Com o time sofrendo com desfalques no setor ofensivo, ter Jamal Musiala em boas condições físicas seria um grande reforço para o treinador belga.

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Agora, porém, Kompany terá de abrir mão mais uma vez do jogador ofensivo. Além dele, também estarão fora do duelo contra o Hamburgo, marcado para este sábado, Harry Kane, por lesão nos ligamentos do tornozelo, Ismaël Saibari, por lesão nos ligamentos do tornozelo, Serge Gnabry, por lesão na coxa, e Michael Olise, por uma contusão no pé.