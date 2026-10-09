Renato avalia mudanças no Grêmio e ganha tempo para recuperar titulares antes do Gre-Nal

O Grêmio se prepara para o Gre-Nal deste domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto importante para as duas equipes na luta contra o rebaixamento. Com o Tricolor e o Internacional em situação delicada na tabela, Renato Gaúcho avalia mudanças na escalação e busca recuperar fisicamente os titulares antes do clássico na Arena do Grêmio. Depois do empate por 1 a 1 com o Remo, na última quarta-feira (7), o treinador tem poucos dias para ajustar a equipe e tentar conquistar três pontos diante do maior rival.

Uma das mudanças já previstas está no meio-campo. Dodi, titular contra o Remo, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Erick Noriega, que cumpriu suspensão na rodada anterior, volta a ficar à disposição e aparece como uma das opções para ocupar a vaga. Juan Nardoni também disputa espaço no setor, enquanto o croata Krovinovic surge como alternativa de características mais ofensivas.

A defesa também pode passar por alterações. Gustavo Martins está novamente disponível após cumprir suspensão e pode recuperar a titularidade na zaga. O defensor começou jogando na estreia oficial de Renato nesta nova passagem pelo clube, no empate com o Palmeiras, e disputa uma vaga para o clássico. A definição dependerá dos treinamentos e da avaliação do treinador nos próximos dias.

No ataque, Amuzu e Pavon serão reavaliados após sentirem desgaste físico na partida contra o Remo. A situação dos dois preocupa pela proximidade do Gre-Nal, mas ainda não há confirmação de que serão desfalques. Nas laterais, Diego Caito e Marlon também são dúvidas. O primeiro se recupera de uma lesão no joelho, enquanto Marlon trata uma lesão de grau dois na coxa direita. O retorno do lateral-esquerdo exige mais cautela em razão do problema muscular.

Próximas partidas GRE Brasileirão 16:30 INT

Renato destacou a dificuldade de conciliar a preparação tática com a sequência de partidas e ressaltou a importância do clássico para a recuperação do Grêmio no Brasileirão. Após o empate com o Remo, o treinador projetou o Gre-Nal como uma decisão para o Tricolor: “Daqui para frente não tem muito tempo, procuramos treinar tudo nesses dias de folga da parada, agora sabemos que a cada três dias é um jogo, é praticamente recuperar somente os jogadores. Domingo é mais uma final. Conseguimos apenas um ponto hoje [quarta]. Domingo é o Gre-Nal. Vamos jogar para buscar vitória”.

O Gre-Nal 455 será disputado neste domingo (11), às 17h30, no horário de Brasília, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Brasileirão. Em um clássico que pode ter impacto direto na disputa contra o rebaixamento, com o Grêmio na 18ª colocação e o Inter na 17ª, o Tricolor tenta aproveitar o fator casa para voltar a vencer e melhorar sua situação na tabela.