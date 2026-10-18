O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, não se opõe a uma investida do clube catalão para contratar seu compatriota Finn Jeltsch, zagueiro do Stuttgart.

O jornal Sport informou que Jeltsch, de 20 anos, é monitorado por diversos grandes clubes europeus, entre eles Barcelona, Real Madrid e Liverpool, que, segundo as informações, está disposto a pagar 50 milhões de euros por sua contratação.

Fontes próximas ao clube alemão confirmaram o interesse de Flick em contar com Jeltsch, considerado um dos pilares defensivos mais promissores.

É sabido que o treinador do Barcelona acompanha o futebol de seu país com atenção especial, algo que demonstrou com a contratação de Karim Adeyemi no atual verão.

A contratação de Adeyemi foi uma decisão pessoal do atual técnico do Barcelona, que conhecia bem o jogador, e ele também foi o primeiro a apontar Jeltsch como alvo para uma contratação no próximo verão.

O valor de mercado do jogador é de cerca de 40 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt, mas sua evolução leva a acreditar que esse valor aumentará no próximo verão, período em que o Barcelona parece querer concluir o negócio.

Jeltsch se destaca pela seriedade, pela tranquilidade e pela sobriedade, e se parece bastante com um antigo alvo do Barcelona, seu compatriota Nico Schlotterbeck.

Jeltsch disputa sua terceira temporada com o Stuttgart, depois de chegar ao clube vindo do Nürnberg, e tudo indica que a atual temporada será a última dele com a equipe alemã.