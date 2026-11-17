Klopp, atual técnico da seleção alemã e ex-treinador do Liverpool, garantiu que tentou com todas as forças levar Ter Stegen para o clube inglês quando montava seu time histórico em Anfield, mas o goleiro acabou preferindo se transferir para o Barcelona, iniciando uma longa trajetória no Camp Nou.
As declarações de Klopp vieram após a goleada da seleção alemã sobre a Holanda por 5 a 0, em uma partida que confirmou que a era Neuer terminou e que a era Ter Stegen começou oficialmente.
Em entrevista à emissora alemã "ARD", Klopp afirmou: "Sempre o considerei um goleiro excepcional e queria levá-lo para o Liverpool, mas ele preferiu o Barcelona. Não guardo rancor de ninguém".
Ter Stegen vive atualmente um momento excepcional, depois de finalmente se tornar o goleiro titular da seleção da Alemanha, após mais de uma década inteira como reserva do lendário Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique.
Embora tenha disputado quatro Copas do Mundo à sombra de Neuer, ele já soma 47 partidas pela seleção alemã e provou, a cada oportunidade, que merecia mais espaço.
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Klopp disse que seu novo goleiro se destaca por "uma combinação de experiência e competência", o que o coloca atualmente à frente de Alexander Nübel, de 30 anos, e de Jonas Urbig, de 23, na disputa pela camisa 1 da seleção alemã.
Muitos acreditam que ser o goleiro titular em um grande torneio, como a Eurocopa de 2028, seria a coroação perfeita para a carreira de Ter Stegen e uma recompensa pelos longos anos de espera.
O empréstimo ao Ajax nesta temporada foi o ponto de virada em sua carreira, depois de perder a titularidade no Barcelona, clube que defendia desde 2014 e cujo gol protegeu sem contestação por uma década inteira, período em que conquistou o Troféu Ricardo Zamora como melhor goleiro do Campeonato Espanhol.
O papel de Ter Stegen no clube catalão diminuiu de forma evidente, sobretudo após a contratação de Joan García para ser o novo goleiro titular, além de uma série de lesões que afetaram seu desempenho e sua condição física.
Ainda assim, o empréstimo ao Ajax lhe deu uma oportunidade de ouro para recuperar a autoconfiança, voltar aos holofotes e provar que continua sendo um dos melhores goleiros do mundo.
Ter Stegen tem contrato em vigor com o Barcelona até 30 de junho de 2028, e ainda lhe restará um ano de vínculo quando terminar o atual empréstimo ao Ajax.
Há alguns dias, o goleiro alemão falou sobre seu futuro em entrevista ao jornal "Sport Bild", deixando claro que não quer se precipitar em nenhuma decisão: "Ainda estamos em novembro, então não posso prever o que vai acontecer no verão".
As declarações de Klopp abriram espaço para uma pergunta impossível de ignorar: e se Ter Stegen tivesse aceitado a proposta do Liverpool? Ele teria se tornado uma lenda em Anfield e conquistado a Liga dos Campeões com Klopp, em vez de esperar uma década inteira à sombra de Neuer?
O certo é que o goleiro alemão escolheu seu caminho e pagou o preço da espera, mas agora colhe os frutos de sua paciência e conduz a seleção de seu país rumo a uma nova fase, enquanto Klopp o observa com orgulho, como um treinador que conhece bem o seu valor desde que tentou contratá-lo há muitos anos.