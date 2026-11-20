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Vinícius Júnior se prepara para voltar a defender o Real Madrid no Campeonato Espanhol após 42 dias de ausência por suspensão. O atacante está disponível para enfrentar o Celta de Vigo nesta data, e resta saber se o treinador vai escalá-lo como titular ou deixá-lo no banco de reservas.

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De acordo com o jornal espanhol "AS", a ausência de Vinícius foi uma punição pelo episódio em que puxou o cabelo de Nathan Saliba, durante o duelo contra o Villarreal no Santiago Bernabéu, em 10 de outubro, o que lhe rendeu uma suspensão de duas partidas. Depois, ele recebeu uma punição adicional idêntica por causa de sua reação após o lance.

A súmula da partida apontou que o jogador demonstrou "comportamento agressivo, e seus companheiros tiveram de contê-lo". Com isso, a suspensão total chegou a quatro jogos do Campeonato Espanhol e termina com o retorno dele à lista de relacionados para o confronto com o Celta de Vigo.

É certo que Vinícius terá alguns minutos em campo, enquanto a decisão de escalá-lo ou não como titular cabe ao treinador. Durante o período de ausência, que se estendeu por cerca de um mês e meio, o jogador só pôde atuar na Liga dos Campeões.

O astro brasileiro disputou três partidas no torneio continental: contra a Roma, quando jogou 59 minutos apenas quatro dias depois de sua expulsão; depois contra o Leipzig, por 70 minutos; e, por fim, contra o Atenas, por 81 minutos.

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Nesses jogos, Vinícius não marcou nem deu assistências e seguiu com atuações modestas, dando continuidade ao rendimento recente, o que aumentou a polêmica sobre se ele merece manter o lugar entre os titulares.

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Pausa que trouxe de volta a vitalidade

Por outro lado, a pausa para a data Fifa pode representar um ponto de virada para Vinícius neste momento, embora apenas o tempo possa revelar o quanto ela vai influenciar em seu nível.

O jogador admitiu que não apresentou o nível esperado depois da Copa do Mundo e afirmou que não se dedicou o suficiente aos treinamentos: "Treinei menos".

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A pausa para a data Fifa marcou a volta da eficiência do astro brasileiro diante do gol, já que ele marcou duas vezes contra o Japão e, em seguida, anotou três gols diante de Singapura.

Ainda assim, permanecem dúvidas sobre a força dos adversários e o nível de competitividade dessas partidas, o que faz com que o verdadeiro teste para Vinícius seja em campo, com a camisa do Real Madrid.

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O jogador espera recuperar o brilho no Santiago Bernabéu, já que não marca pelo clube merengue desde 26 de agosto, quando balançou as redes contra a Real Sociedad, e está perto de completar três meses sem gols.

Além disso, a última assistência de Vinícius com a camisa do Real Madrid foi em 12 de setembro, no duelo contra o Rayo Vallecano, o que o coloca diante da oportunidade de abrir uma nova página e recuperar sua influência no ataque.

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O jogador demonstrou estar muito animado no treino da equipe nesta manhã, visivelmente feliz, em uma cena que reflete alívio com o fim da suspensão e a vontade de aproveitar a oportunidade para provar seu valor novamente.

À espera da volta de Mendy

Em outra frente, a lista do Real Madrid não teve novidades, já que Ferland Mendy segue fora, apesar de continuar treinando normalmente com o grupo, pois a comissão técnica não quer apressar seu retorno às partidas.

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A equipe não vê necessidade de pressa no caso do jogador, principalmente por contar com várias opções. Assim, Mendy é o único ausente entre os atletas que participaram do treino desta manhã, com exceção dos lesionados de longa duração, Asencio e Rodrygo Goes.

O treino teve um episódio curioso: Mourinho demonstrou irritação com os integrantes de sua comissão técnica porque o exercício seguinte não foi preparado no horário previsto.

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O treino representa um novo ponto de partida para Vinícius, que se prepara para voltar ao Campeonato Espanhol após 42 dias de ausência, na tentativa de recuperar seu espaço e sua influência no clube merengue.

Confira a lista completa de relacionados do Real Madrid para enfrentar o Celta de Vigo:

Goleiros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

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Defensores: Denzel Dumfries, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Carreras.

Meio-campistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch.

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Atacantes: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Diomande, Brahim Díaz, Endrick, Espi.