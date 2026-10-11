"O Bayern de Munique é um clube que não precisa vender. Tomamos nossas decisões a partir de uma posição de força. Michael Olise ainda tem contrato conosco até 2029", disse Hainer à Bild TV e ressaltou: "Espero e estou confiante de que, em algum momento, ele também vai renovar."

Nas últimas semanas e meses, surgiram repetidamente especulações sobre uma possível saída do francês. "Não importa se é o Real Madrid ou qualquer outro clube que venha atrás dele: sabemos nos defender muito bem. O Bayern de Munique tem muito a oferecer", acrescentou o dirigente de 72 anos. Os rumores ganharam força sobretudo durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Os merengues estariam dispostos a desembolsar até 200 milhões de euros pelo jogador de talento excepcional.

Enquanto isso, em Munique, o clube trabalha para ampliar o contrato de Olise, que, após esta temporada, ainda terá dois anos de vigência. No entanto, ainda não houve conversas concretas, como revelou o diretor esportivo Max Eberl após o empate por 2 a 2 com o FC Augsburg. Hainer, porém, está confiante de que será possível chegar a um acordo com os representantes do jogador.

Afinal, Olise se sente "muito bem" no Bayern. "Quando ele chegou, só quem acompanhava de perto o conhecia. Agora, todo o mundo do futebol o conhece", disse Hainer. Além disso, a história de sucesso dos dois juntos ainda está longe do fim. "Estou convencido de que ele vai ganhar a Bola de Ouro um dia, talvez até neste ano."

Novo contrato: o que o Bayern de Munique supostamente quer oferecer a Michael Olise

Recentemente, vieram a público, aos poucos, detalhes de como o FCB supostamente pretende convencer o jogador de 24 anos a permanecer no clube por mais tempo. Fabrizio Romano, por exemplo, noticiou uma cláusula relacionada à Bola de Ouro, pela qual Olise receberia um bônus caso conquistasse a cobiçada premiação.

Sky trouxe informações bem mais específicas. Segundo a emissora, o Bayern pretende atrair o jogador da seleção francesa com um contrato válido até 2032. Um possível salário anual de 25 milhões de euros está sendo cogitado. Com isso, Olise passaria a ganhar valores próximos aos recebidos por Harry Kane e Jamal Musiala, os jogadores mais bem pagos do clube. Atualmente, Olise receberia cerca de 14 milhões de euros por ano. Até no Real Madrid, já se acreditaria que o atacante permanecerá no clube alemão que mais vezes conquistou o título nacional. Há algum tempo, os merengues são apontados como muito interessados em sua contratação.

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Michael Olise: o Bayern de Munique vai incluir uma cláusula de rescisão em seu contrato?

Por outro lado, pessoas próximas a Olise teriam afirmado que ele só assinaria com uma cláusula de rescisão. Em seu antigo clube, o Crystal Palace, o talentoso atacante já havia garantido essa opção. O Bayern de Munique fez uso dela em 2024 e contratou Olise por 53 milhões de euros. Seu contrato atual, porém, não contém uma cláusula de rescisão.

Antes de intensificar as tratativas com Olise, o Bayern dá prioridade às negociações com Kane. O contrato do inglês termina no fim da temporada. As conversas com o artilheiro se arrastam há semanas. Kane, porém, demonstrou recentemente esperança de que elas terminem em breve. "Estamos bem perto. Eu me sinto bem. Não vai demorar muito até que haja um anúncio", disse o jogador de 33 anos, que falou em "conversas abertas".