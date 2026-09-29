Rebaixado por Hansi Flick: Bayern de Munique tem astro do Barça na mira

Segundo informações do jornal catalão Sport, o recordista alemão de títulos acompanha a situação do defensor francês. Já no verão europeu, surgiram da Espanha rumores vagos sobre um interesse do Bayern de Munique em Kounde, mas que foram desmentidos, entre outros, pela Sky.

Agora, porém, o cenário é outro. No recordista alemão de títulos, ele é visto como um possível substituto para Min-Jae Kim, caso o zagueiro deixe o clube no inverno ou no verão europeu. Mais uma vez, persistem rumores de que o sul-coreano poderia voltar para a Serie A ou se transferir para a Premier League. AC Milan e Aston Villa, principalmente, demonstrariam interesse.

No entanto, uma saída de Kim no inverno parece improvável. O jogador de 29 anos já teria recusado várias ofertas lucrativas no último verão europeu, porque se sente muito bem às margens do Isar e, em princípio, também não estaria insatisfeito com seu papel na equipe do técnico Vincent Kompany. Embora atrás de Jonathan Tah e Dayot Upamecano seja, na verdade, apenas o terceiro zagueiro na hierarquia interna, Kim já foi titular quatro vezes nesta temporada ainda no início e convenceu com atuações fortes.

Quem joga no lugar de Jules Kounde no Barça?

A situação de Kounde, por outro lado, é bem diferente. Sob o comando do técnico Hansi Flick, o francês tem apenas um papel secundário e, recentemente, ficou no banco por mais de 90 minutos em três partidas seguidas. No total, ele esteve na equipe titular em apenas duas das oito partidas do Barça. Eric Garcia, também zagueiro de origem, ganhou a disputa com o jogador de 27 anos pelo lado direito da defesa.

A perda de espaço de Kounde aparentemente não é uma reação precipitada de Flick, mas sim uma reflexão já amadurecida há mais tempo pelo ex-treinador da seleção alemã. Ao menos é o que indicam as declarações de Garcia, dadas recentemente à rádio SER Catalunya: "Neste ano, Flick já havia me avisado de antemão que eu jogaria com mais frequência como lateral." Além disso, segundo informações, Kounde não teria retornado particularmente em forma da Copa do Mundo, que ele disputou, assim como na temporada passada pelo Barça como lateral-direito titular da França.

Ainda assim, Kounde tem, por sua flexibilidade na defesa, um perfil de jogador que deve lhe abrir um grande mercado. Isso também seria admirado pelo Bayern, diz a reportagem do Sport. Ele tem contrato com o Barça até 2030.

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