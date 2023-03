Real Sociedad x Roma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16) pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

A Real Sociedad recebe a Roma na tarde desta quinta-feira (16), no Anoeta, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da das oitavas de final da Europa League. A equipe italiana venceu o primeiro encontro por 2 a 0. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em casa, a Real Sociedad tem a dura missão de vencer por três gols de diferença para ficar com a vaga direta. Caso ganhe por dois tentos a mais, a decisão irá para a prorrogação. Aritz Elustondo e Umar Sadiq seguem lesionados e desfalcam o time espanhol.

Já a Roma entra em campo podendo empatar ou até perder por um gol de diferença para avançar. O time de José Mourinho conta com os retornos de Pellegrini e Belotti, recuperados, enquanto Ibañez volta após cumprir suspensão.

Escalações

Escalação da Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino; Oyarzabal, Silva, Kubo; Sorloth​.

Escalação da Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Wijnaldum, Dybala; Abraham.

Desfalques

Real Sociedad

Aritz Elustondo e Umar Sadiq estão lesionados.

Roma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?