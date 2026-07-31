Real Madrid recebe novo golpe: os detalhes da lesão de seu craque e o tempo de afastamento

O Real Madrid sofreu um novo revés durante os preparativos para a nova temporada, com o jovem zagueiro Dean Huijsen se juntando à lista de lesionados após sofrer uma leve distensão muscular na perna direita.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", espera-se que essa lesão afaste o jogador dos gramados por cerca de duas semanas, o que oficialmente o impede de participar do confronto de amanhã contra a Fiorentina, poucos dias após a lesão de seu companheiro Raúl Asencio.

As ausências na defesa complicam ainda mais os cálculos da comissão técnica do clube merengue nesta fase de preparação, especialmente com a continuidade das ausências de um grupo de jogadores por diferentes motivos.

O alemão Antonio Rüdiger segue com seu programa de recuperação para retomar sua condição física e técnica após seu recente retorno aos treinos coletivos, enquanto o jovem Franco Mastantuono está ausente da concentração, diante da decisão do clube de deixá-lo fora da lista em busca de uma opção adequada para emprestá-lo durante a atual janela de transferências.

Vale lembrar que o Real Madrid disputou dois amistosos até o momento, tendo vencido o Alcorcón por 1 a 0 na sexta-feira, 24 de julho, além de superar o Leganés pelo placar de 4 a 1 na última terça-feira.