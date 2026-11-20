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O Real Madrid parece se preparar para corrigir uma das decisões das quais Florentino Pérez pode se arrepender no mercado de transferências, depois que o argentino Nico Paz se transformou em um dos principais talentos em ascensão do futebol europeu, graças ao brilho notável pelo Como, da Itália, e pela seleção de seu país. Enquanto os grandes clubes disputam sua contratação, o clube madridista tem uma carta decisiva que pode lhe dar vantagem na briga para recuperar seu antigo astro: a opção de recompra por 80 milhões de euros.

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De acordo com a rádio "COPE", o Real Madrid caminha para acionar a cláusula de recompra de Nico Paz, que se transferiu para o Como no meio de 2024, já que o clube espanhol manteve o direito de recuperar o jogador dentro do período estabelecido no acordo entre as partes.

O desejo do Real Madrid de trazer de volta o meio-campista argentino parece estar ligado à grande evolução que ele demonstrou em sua passagem pelo Campeonato Italiano, onde conseguiu chamar a atenção sob o comando do técnico Cesc Fàbregas, além de se firmar entre os nomes promissores da seleção argentina.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", com base no programa "Deportes COPE", da rádio "COPE", Florentino Pérez deseja levar Nico Paz, de 22 anos, de volta ao Santiago Bernabéu, a fim de reforçar o meio-campo do Real Madrid com um jovem talento de grande potencial.

As estimativas indicam que o valor de mercado do jogador chegou a cerca de 120 milhões de euros, o que torna a opção de recompra por 80 milhões de euros uma importante oportunidade de investimento para o clube madridista, sobretudo diante do crescente interesse de grandes clubes europeus.

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Esta não é a primeira vez que o Real Madrid tenta recuperar seu ex-jogador. O clube se movimentou no último verão europeu para trazê-lo de volta, mas o atleta preferiu permanecer no Como por mais uma temporada, com o objetivo de continuar evoluindo e ganhar mais minutos em campo.

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No entanto, o cenário atual indica que a posição do clube espanhol sobre o futuro do jogador ficou mais clara, em meio a relatos de que a diretoria do Como já foi informada do desejo de recuperá-lo.

Como segura seu astro, mas o Real Madrid tem a palavra final

Por outro lado, Carlo Alberto Ludi, diretor esportivo do Como, já havia afirmado que Nico Paz continua sendo 100% jogador de sua equipe, embora tenha reconhecido a existência de uma cláusula que dá ao Real Madrid o direito de recomprá-lo no futuro.

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Ludi não escondeu o incômodo com as especulações recorrentes sobre o futuro de seus jogadores, explicando que o nome do Real Madrid é constantemente associado à possibilidade de recuperar os talentos que saíram do clube para outras equipes.

"Eu me coloco no lugar dos torcedores do Como. Todo novembro e todo março, não sei se por especulação da imprensa ou por outros motivos, surgem notícias garantindo que o Real Madrid vai levar todos os jogadores de volta para casa. Este ano falam de Jacobo Ramón, e nas próximas duas temporadas vão falar de Nico Paz", disse o diretor esportivo do Como.

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Ele acrescentou, explicando a natureza do acordo com o clube madridista: "A verdade é que fizemos um negócio excelente no último verão. Nico Paz é 100% jogador do Como. Mas o Real Madrid mantém o direito de recomprá-lo até uma data determinada e dentro da janela de transferências, o que é algo muito normal neste tipo de contrato".

Ludi ressaltou que um eventual retorno do jogador ao Real Madrid não diminuiria o sucesso da experiência do Como com ele. Pelo contrário, seria uma recompensa pelo trabalho realizado pelo clube em seu desenvolvimento.

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"Mesmo que isso aconteça, será uma venda que recompensará o nosso trabalho e trará um grande benefício ao clube. Saberemos administrar a situação ao longo da temporada, como sempre fizemos, graças à excelente relação que temos com o Madrid. Por enquanto, precisamos aproveitar o jogador, porque ele é realmente um talento incrível", explicou.

O interesse em Nico Paz não se limita ao Real Madrid. Chelsea, Manchester United e Arsenal acompanham sua evolução, o que prenuncia uma forte concorrência por sua contratação. Mas o fato de o clube madridista ter a opção de recompra lhe dá uma vantagem clara e coloca o futuro do talento argentino nas mãos de Florentino Pérez, que pode encontrar no próximo verão europeu a oportunidade de recuperar um dos principais talentos que deixaram o Santiago Bernabéu.