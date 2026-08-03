A não assinatura do marfinense Yan Diomande, jogador do Leipzig, dos contratos de sua transferência ao Real Madrid causou grande alvoroço na Espanha.

Trata-se de uma história de longa data e que, naturalmente, começou a preocupar muita gente em Madri. Apesar de o nome de Yan Diomande estar ligado ao Real Madrid, que superou o Paris Saint-Germain na disputa pela contratação, ele ainda está fora do time de José Mourinho.

Vale ressaltar que, nos últimos dias, surgiram várias informações novas a respeito do jogador e, mais especificamente, de seus agentes.

Surgiu uma disputa entre seu ex-agente, Max Alain Gradel, e a empresa Roc Nation, que atualmente administra sua carreira. O jornalista Romain Molina revelou esse assunto recentemente, e a imprensa espanhola também o aborda nesta segunda-feira.

Conforme apontou o jornal "AS", a ação judicial movida pelo ex-jogador da seleção da Costa do Marfim é o motivo pelo qual sua transferência ao Real Madrid não foi concluída, já que a operação não pode ser finalizada legalmente enquanto o processo ainda estiver em análise.

São problemas ocultos que a diretoria do Real Madrid parece não conhecer.

E fica evidente que há uma clara sensação de preocupação em Madri. A imprensa espanhola noticiou que "os regulamentos da Fifa podem afetar o registro do ponta".

O jornal "AS" acrescentou que "o Real Madrid, que negocia com a empresa Roc Nation, aguarda uma solução rápida para essa disputa entre os agentes. Diomande também precisa esperar".

O jornal explicou que a Fifa ainda pode conceder ao jogador uma licença provisória que lhe permita se juntar ao Real Madrid.

O jornal "Mundo Deportivo" deu como título "Problema inesperado", enquanto a rádio "Onda Cero", por meio de seu jornalista Alberto Pereiro, apresentou um ponto de vista mais tranquilizador, esclarecendo que a Fifa, em princípio, não pode fazer muita coisa, seja em relação a este ou àquele aspecto.

Mas o certo é que esse revés inesperado preocupa muita gente na Espanha, já que a história ganhou as manchetes de diversos veículos de imprensa e foi discutida em programas esportivos de rádio no período noturno.

A opinião predominante continua sendo a de que a transferência do jogador do Leipzig para o Real Madrid será confirmada, mas muitos foram surpreendidos por essa notícia.

Por sua vez, a Roc Nation publicou um comunicado no Instagram no qual afirmou: "Não podemos ficar calados quando veículos de imprensa não profissionais e mal informados divulgam informações falsas e prejudiciais apenas para chamar atenção, especialmente quando têm como alvo nossos clientes pessoalmente, sem qualquer fundamento. Os veículos de imprensa e os jornalistas devem ser responsabilizados".