Real Madrid confirma morte de irmão mais velho de Zidane

Treinador do clube espanhol havia abandonado a pré-temporada para cuidar de problemas familiares

Na última sexta-feira, o técnico Zinedine Zidane abandonou repentinamente a pré-temporada que o Real Madrid realizada em Montreal, no Canadá, por "motivos pessoais". Neste sábado, o clube informou a razão. Farid, irmão mais velho do astro francês, morreu aos 54 anos após lutar contra um câncer.

"Todos os membros do elenco profissional do realizadam um minuto de silêncio antes do treino em Montreal por conta do falecimento de Zinedine Zidane, irmão do nosso treinador, Zinedine Zidane", publicou o time espanhol.

Luca Zidane, filho de Zizou e goleiro que o Real emprestou ao Santander, também recebeu permissão para se juntar à família após o anúncio da morte.

Enquanto o técnico francês está com a família, o elenco merengue é treinado pelo assistente David Bettoni. O Real Madrid seguirá na América do Norte para realizar partidas contra de Munique e na nos .