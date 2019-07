Zidane abandona concentração do Real Madrid para resolver problemas pessoais

Clube madridista anunciou que saída do técnico se deve a "motivos pessoais". Enquanto isso, David Bettoni dirigirá os treinamentos da equipe

O anunciou, nesta sexta-feira (12), que Zinedine Zidane abandonará a concentração da equipe em Montreal, onde está realizando a pré-temporada, e fará por motivos pessoais. No comunicado publicado no período da manhã, não foram especificadas as razões. O que se diz é que David Bettoni, auxiliar técnico, será o responsável por comandar o time até o seu regresso.

