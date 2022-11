Real Madrid x Cádiz: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (10), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se recuperar no campeonato, o Real Madrid recebe o Cádiz na tarde desta quinta-feira (10), no Santiago Bernabéu, às 17h30 (de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada da LaLiga . O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Vindo de derrota na rodada passada, o Real Madrid acabou deixando a ponta da tabela e caindo para o segundo lugar, com 32 pontos e agora sabe que precisa "correr atrás da bola" para não ver o Barcelona abrir distância. Benzema e Rudiger, com problemas físicos, são as ausências no time Merengue.

Do outro lado, o Cádiz está na zona de rebaixamento, ocupando o 11º lugar, com 11 pontos conquistados. A equipe visitante tem uma série de desfalques para o duelo desta quinta.

Prováveis escalações

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr.

Escalação do provável CÁDIZ: Ledesma; Carcelen, Cala, Mari, Espino; Ocampo, Emeterio, Fernandez, Bongonda; Sobrino, Lozano.

Desfalques

Real Madrid

Benzema, com fadigar muscular, e Rudiger com sobrecarga no quadril, são as baixas madridistas.

Cádiz

Victor Chust, Fali, Joseba Zaldua, Momo Mbaye e Jon Ander Garrido são as baixas no time visitante.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 10 de novembro de 2022

• Horário: 17h30 (de Brasília)

• Local: Santiago Bernabéu – Madrid, ESP