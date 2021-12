RB Leipzig x Manchester City: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Já classificado às oitavas de final da Champions League, o Manchester City enfrenta o RB Leipzig nesta terça-feira (7), na Alemanha, a partir das 14h45 (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na tv fechada, e da HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x Manchester City DATA Terça-feira, 7 de dezembro de 2021 LOCAL Red Bull Arena Leipzig - Leipzig, ALE HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta quarta-feira será transmitido pelo Space, na tv fechada, e pela HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado do grupo A, com 12 pontos, e já classificado para as oitavas de final da Champions League, o Manchester City terá pela frente o RB Leipzig, que ainda luta por uma vaga na Liga Europa.

Para o confronto fora de casa, o técnico Pep Guardiola deve poupar De Bruyne, recuperado da Covid-19, embora Gabriel Jesus e Mahrez possam voltar ao ataque.

Do outro lado, o Leipzig terá o retorno de Tyler Adams, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Brugge na última rodada.

Provável escalação do Manchester City: Steffen; Walker, Stones, Ake, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, B. Silva; Mahrez, Jesus, Grealish.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Simakan, Gvardiol; Mukiele, Adams, Laimer, Angelino; Nkunku, Forsberg; A. Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 3 x 0 Everton Premier League 21 de novembro de 2021 Manchester United 0 x 2 Manchester City Premier League 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x West ham Premier League 28 de novembro de 2021 11h (de Brasília) Aston Villa x Manchester City Premier League 1 de novembro de 2021 17h15 (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA RB Leipzig 1 x 3 Leverkusen Bundesliga 28 de novembro de 2021 Union Berlin 2 x 1 RB Leipzig Bundesliga 3 de dezembro de 2021

Próximas partidas