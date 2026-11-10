Raúl no centro do caos: missão árdua aguarda o ídolo do Real Madrid

Raúl González inicia sua primeira experiência como treinador de uma equipe profissional em meio a um clima carregado de tensão e instabilidade, após assumir o comando do Real Oviedo numa fase cuja dificuldade vai além da simples melhora dos resultados, já que será cobrado a recuperar a confiança da torcida, a reorganizar o elenco e, o mais importante, a convencer a diretoria da viabilidade de seu projeto técnico, num verdadeiro teste para as capacidades do ídolo do Real Madrid no banco de reservas.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Raúl, que se prepara para comandar seu primeiro treino no estádio El Requexón, não vai receber uma equipe que vive uma crise de resultados insolúvel ou que precisa de um milagre para alcançar seus objetivos, mas se verá diante de desafios administrativos, de torcida e técnicos complexos.

No âmbito da competição, a situação do Oviedo não parece catastrófica, já que apenas uma vitória o separa das posições de classificação para os playoffs e duas vitórias das posições de acesso direto, com um grande número de partidas restantes na temporada. Portanto, as contas da liga não representam o maior obstáculo para o novo treinador.

Mas o verdadeiro problema está no clima que envolve o clube e na relação tensa entre a torcida e a diretoria, especialmente desde a entrada do grupo Pachuca na propriedade do Real Oviedo.

Instabilidade e crise de confiança

Desde que o grupo Pachuca adquiriu uma fatia do clube, um grande número de treinadores se sucedeu no comando da equipe, começando por Álvaro Cervera, passando por Luis Carrión, Javi Calleja e Veljko Paunović, até chegar a Guillermo Almada e Julián Calero, numa série de experiências que não alcançaram a estabilidade técnica esperada e contribuíram para a queda da confiança de uma parcela da torcida na diretoria.

A crise mais marcante ocorreu há cerca de 13 meses, quando o clube decidiu demitir Paunović, apesar de a equipe estar fora da zona de rebaixamento da segunda divisão, e recorrer novamente a Luis Carrión, num passo que provocou a ira de uma ampla faixa dos torcedores e se tornou um ponto de virada na relação entre as arquibancadas e a diretoria.

Desde então, aumentaram as críticas à forma de gestão de Jesús Martínez, responsável pelo grupo Pachuca, o que faz com que Raúl seja cobrado a lidar com um clima que não diz respeito apenas ao futebol, mas se estende à natureza da relação entre as diferentes partes dentro do clube.

A personalidade de Raúl diante do teste

Raúl tem uma personalidade forte e uma longa experiência em lidar com a pressão, graças à sua trajetória excepcional como jogador, que o colocou entre os maiores ídolos do futebol espanhol, mas agora ele entra num desafio diferente, diante da falta de experiência como treinador no nível das equipes profissionais.

Ele também pode enfrentar uma divisão nas posições da torcida em relação à sua contratação, já que boa parte dos torcedores do Oviedo tem ligação com o apoio ao Real Madrid ou ao Barcelona, o que pode fazer com que a chegada do ídolo do clube merengue seja vista com reservas por alguns dos torcedores mais ligados à equipe catalã, em contraste com uma recepção mais calorosa dos adeptos do Real Madrid.

Em suas primeiras declarações após assumir a missão, Raúl demonstrou admiração pelo potencial técnico que a equipe possui, especialmente após a recuperação de alguns elementos importantes, como Ilyas Chaira e Estanis Pedrola, que contribuíram para a vitória sobre o Cádiz.

Ainda assim, o problema ofensivo continua sendo uma das questões mais destacadas que precisam de soluções urgentes, diante da falta de um atacante capaz de aproveitar as oportunidades e convertê-las em gols.

Carlos Fernández está perto de retornar às fileiras da equipe, mas a ausência de Cris Ramos por um longo período representa um golpe importante, enquanto a situação de Dani Calvo, um dos elementos importantes da defesa, ainda não está clara por causa da lesão.

Essas circunstâncias obrigam Raúl a avaliar as necessidades da equipe antecipadamente, especialmente com a aproximação da janela de transferências de inverno, que pode representar uma oportunidade para a diretoria reforçar o elenco e fornecer os elementos necessários para colocar em prática suas ideias técnicas.

A experiência de Hierro e o objetivo de Raúl

A contratação de Raúl traz à memória a experiência anterior de seu amigo próximo Fernando Hierro, que comandou o Oviedo há cerca de uma década e deixou uma impressão positiva, apesar de a equipe ter fracassado em conquistar o acesso ou chegar aos playoffs.

E agora, Raúl busca escrever sua própria história com o clube, aproveitando o apoio que pode receber, mas sabe que o sucesso não dependerá de seu grande nome ou de sua história como jogador, e sim de sua capacidade de transformar o potencial disponível em resultados concretos.

O verdadeiro desafio para o ídolo do Real Madrid não está apenas em recolocar o Oviedo no caminho das vitórias, mas também em conquistar a confiança de sua torcida, conter a tensão que envolve o clube e convencer a diretoria de que seu projeto merece paciência e apoio.