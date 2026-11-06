Marcus Rashford, ex-jogador do Barcelona e atualmente no Manchester United, revelou sua grande admiração pelo talento de Lamine Yamal, afirmando que disse ao craque espanhol que ele supera todos os jogadores talentosos com quem já atuou.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, as declarações de Rashford aconteceram durante um encontro com os torcedores do Manchester United no Salão dos Embaixadores, no estádio Old Trafford, antes do confronto contra a Roma, antes que essas declarações vazassem pelas redes sociais.

Rashford, atualmente afastado por lesão, elogiou as qualidades de Lamine Yamal e afirmou também que não gostaria de voltar à Inglaterra se seu destino não fosse o Manchester United, dizendo: "Se o retorno não fosse para jogar pelo United, eu não gostaria de voltar à Inglaterra".

E acrescentou Rashford: "Antes de deixar o Barcelona, disse a Lamine Yamal que joguei com alguns jogadores de grande talento, mas ele supera todos eles".

Rashford continuou: "Nunca vi na minha vida um jogador com essa idade que possua este talento, ele é o mais próximo do nível de Messi entre todos os que surgiram ao longo dos últimos anos".

O craque do Manchester United ressaltou sua grande confiança no futuro de Yamal, dizendo: "Eu acredito muito no talento deste garoto, e se ele conseguir vencer a Bola de Ouro 7 vezes, isso não me surpreenderia. Ele ficou em segundo, terceiro e oitavo lugar, e tudo isso com que idade? 19 anos?".

Rashford também expressou sua grande admiração por Lionel Messi, prevendo que não surgirá outro jogador com sua genialidade no futebol, ao dizer: "Ele é um jogador impressionante, e provavelmente não veremos outro jogador em nossa vida que possua a genialidade completa que Leo tem".

Apesar de seus elogios a Messi e Yamal, Rashford considerou que Harry Kane era o mais merecedor de vencer a Bola de Ouro neste ano, explicando: "Ele marcou um número enorme de gols neste ano, e deu um número enorme de assistências. Enviei a ele uma mensagem de texto outro dia e disse a ele que merecia o prêmio".

Rashford falou sobre os motivos que o levaram a retornar ao Manchester United, explicando que tomou sua decisão após o fim de sua passagem pelo Aston Villa, dizendo: "Percebi uma coisa: não conseguia mais jogar contra o United a cada temporada. E se o United não fosse uma opção disponível, eu havia pedido ao meu empresário para me transferir para o exterior, e para não me colocar em outro clube da Premier League".