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Raphinha volta ao Campeonato Espanhol em situação pior do que a que vivia antes de partir, enquanto Vinícius Júnior retorna com o moral mais elevado do que quando saiu, num cenário que reflete o contraste nos sentimentos dos jogadores em relação a seus clubes e às seleções de seus países, que mudam conforme os períodos e as circunstâncias.

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Segundo o jornal espanhol "AS", Raphinha representa um caso excepcional no Brasil, já que uma parcela da torcida não o considera um dos seus, por ter deixado o país aos 18 anos sem ter se formado na base de um dos grandes clubes.

Raphinha saiu do bairro pobre da Restinga, em Porto Alegre, sem jogar por Internacional ou Grêmio. Sua experiência foi lapidada nos campos dos bairros populares, onde o futebol é praticado em condições duras, em campos de terra e sem recursos financeiros, a ponto de os jogadores não terem dinheiro para comprar roupas esportivas.

A única forma de diferenciar os times nesses campos era um deles abrir mão das camisas, até que Raphinha conseguiu chegar ao Avaí e, de lá, se transferir para Portugal.

Antes de chegar ao Barcelona, Raphinha era um entre centenas de jogadores brasileiros que se tornam uma espécie de mercadoria no mercado de transferências antes de desaparecerem da memória do futebol.

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Agora, ele se tornou um dos líderes do Barcelona, e o técnico Carlo Ancelotti lhe deu um papel de liderança na seleção brasileira. Isso, porém, não impediu que fosse criticado em seu país por suas declarações após a renovação de contrato com o clube catalão.

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A expulsão na partida contra Singapura não foi necessariamente um mero incidente passageiro, sobretudo porque ocorreu poucos dias depois de uma entrevista coletiva desgastante, na qual ele sofreu grande pressão.

Por outro lado, a situação de Vinícius Júnior é completamente diferente. Apesar de ter deixado o Brasil cedo, depois que o Real Madrid o contratou precocemente como parte de seus planos para o futuro, ele já era um nome conhecido no país antes de partir.

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Além disso, Vinícius se formou na base do Flamengo, um dos clubes de grande popularidade e alcance mundial, o que lhe deu um status diferente junto à torcida brasileira.

O astro do Real Madrid é querido por grande parte dos torcedores, mas não chega ao status de lenda, nem desfruta do mesmo prestígio de Neymar, que não conseguiu levar o Brasil ao título da Copa do Mundo, mas deu à torcida muita alegria e esperança.

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Assim como muitos jogadores desde 2002, Vinícius paga o preço pelos fracassos repetidos da seleção brasileira. Sua vontade de representar o país e os bons momentos que teve nas duas partidas em Singapura são elogiados pelos torcedores, mas a seleção brasileira, pentacampeã mundial, espera mais dele.

Vinícius deu passos para corrigir sua trajetória e superar as críticas que recebeu, mas as atenções já não estão voltadas principalmente para ele, diante do tamanho da decepção que domina a torcida brasileira com a queda nos resultados da seleção.

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Os torcedores passaram a se preocupar mais com o que acontece no âmbito dos clubes: o Flamengo está perto de garantir o título do campeonato, enquanto Corinthians, Grêmio e Internacional correm sério risco de rebaixamento.

Em contrapartida, os amistosos que o Brasil disputa na Ásia não recebem a mesma atenção, sobretudo porque, para os torcedores, parecem meros confrontos comerciais voltados a gerar receita e representam mais um fardo do que um evento futebolístico aguardado.

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Afinal, no momento, a torcida brasileira só tem um objetivo: conquistar a Copa do Mundo pela sexta vez e alcançar a tão esperada sexta estrela.