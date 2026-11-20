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Raphinha, astro do Barcelona e da seleção brasileira, vive dias turbulentos em meio à polêmica sobre suas convocações, depois de receber críticas de lados opostos na Espanha e no Brasil pela forma como lida com seus compromissos com o clube e com a Seleção.

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De acordo com o jornal espanhol "Sport", Raphinha está incomodado com as críticas que vem recebendo dos dois lados, pois considera que a polêmica criada em torno dele não tem lógica e serve apenas para gerar uma crise desnecessária.

No Barcelona, alguns acusam Raphinha de imprudência por aceitar sem objeções as convocações da seleção brasileira para disputar amistosos. Já em seu país, ele enfrenta críticas no sentido contrário, com parte do público o culpando por dar mais importância ao Barcelona do que à Seleção.

O ponta brasileiro entende que essas críticas ignoram sua capacidade de tomar as decisões que considera adequadas para o bem do clube e da Seleção, assim como para o seu próprio bem, e demonstra incômodo com a forma como os dois lados o tratam, como se ele não fosse capaz de definir o que é melhor para todas as partes.

Raphinha sabe que as lesões mais recentes que sofreu aconteceram enquanto defendia a seleção brasileira, o que preocupa o Barcelona. No entanto, ele atribui o fato a uma mera coincidência e garante que essas lesões poderiam ter ocorrido da mesma forma vestindo a camisa do time catalão ou a da Seleção.

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O astro do Barcelona considera incompreensível ser alvo de críticas dos dois lados, sobretudo porque deu tudo de si pelo clube e pela Seleção e não poupou esforços para servir às duas equipes.

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Por isso, Raphinha pretende se manifestar publicamente nos próximos dias para esclarecer seu ponto de vista e expressar sua rejeição às críticas que vem sofrendo, numa tentativa de pôr fim à polêmica.

O jogador brasileiro acredita que a dimensão da crise criada em torno dele é exagerada e injusta, o que o leva a quebrar o silêncio e defender sua posição diante das críticas contraditórias na Espanha e no Brasil.

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A principal arma de Flick

Raphinha é um dos principais nomes do ataque do Barcelona nos últimos anos, depois de consolidar seu espaço na equipe graças à sua qualidade técnica e à versatilidade de funções ofensivas, além de sua personalidade de líder dentro de campo.

A importância do brasileiro não se limita aos gols e às chances criadas. Ela se estende à sua capacidade de influenciar o desempenho da equipe nos grandes jogos, o que fez dele um dos nomes em quem a comissão técnica confia nas diferentes competições.

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A temporada atual marcou uma evolução notável no papel ofensivo de Raphinha, depois que Hans Flick passou a utilizá-lo como centroavante, mudança que se refletiu de forma positiva em seus números de gols.

O jogador marcou 19 gols e deu 3 assistências, confirmando sua capacidade de oferecer diferentes soluções ofensivas longe da ponta, posição que costumava ocupar.

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O atacante também passou por um período físico complicado neste ano, com lesões musculares recorrentes. A mais marcante foi uma lesão na musculatura posterior sofrida em um amistoso contra a França, em março, que o tirou dos dois jogos do Barcelona contra o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Os problemas não pararam por aí: ele sofreu outra lesão muscular durante a Copa do Mundo, antes de voltar a ter problemas em setembro passado.

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Além disso, Raphinha passou por uma pequena cirurgia na orelha esquerda em outubro passado para remover um cisto que lhe causava dores frequentes, depois de levar uma pancada na cabeça no início do mesmo mês. O jogador voltou rapidamente aos treinos e às partidas, usando uma faixa de proteção no local da lesão.

Esses acontecimentos ocorrem em um momento em que Raphinha segue desempenhando um papel importante no projeto do Barcelona, depois de renovar seu contrato com o clube por mais dois anos, com as duas partes reafirmando o desejo de manter a parceria na próxima etapa.