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O novo ranking mundial de seleções, divulgado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, marcou uma virada histórica para o futebol árabe e africano. O Marrocos deu um salto excepcional que o colocou entre as cinco melhores seleções do mundo, em uma conquista inédita para o futebol árabe. Já os resultados das demais seleções árabes foram variados: o Egito caiu no ranking mundial, enquanto Argélia e Arábia Saudita seguem entre as principais seleções árabes.

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A atualização oficial, publicada no site da Federação Internacional de Futebol, revelou que a Espanha se manteve na liderança do ranking mundial, apesar da derrota para a Inglaterra, enquanto Argentina e França conservaram o segundo e o terceiro lugares. A Inglaterra ficou em quarto, e o Marrocos roubou a cena ao ocupar a quinta posição no mundo.

Marrocos faz história: uma conquista árabe e africana excepcional

A seleção do Marrocos alcançou uma conquista histórica ao chegar ao quinto lugar do mundo, após subir duas posições no novo ranking. Com isso, tornou-se a primeira seleção árabe a atingir essa posição e a segunda africana a conseguir o feito, depois da Nigéria, que já havia ocupado o quinto lugar em abril de 1994.

A importância da conquista marroquina está no fato de que ela não representa apenas um avanço passageiro na classificação das seleções, mas reflete a continuidade da grande evolução vivida pelo futebol marroquino nos últimos anos, período em que a seleção se transformou em uma potência capaz de rivalizar com os grandes do esporte.

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A vitória sobre o Níger ajudou a reforçar a pontuação do Marrocos, que venceu por 1 a 0 em partida válida pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações, mantendo a sequência de resultados positivos e confirmando que merece estar entre a elite das seleções mundiais.

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A conquista representa um novo marco na trajetória da seleção marroquina, que fez história na Copa do Mundo de 2022, no Catar, ao se tornar a primeira seleção africana e árabe a chegar às semifinais, antes de manter sua forte presença nas competições internacionais seguintes.

Egito em queda

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Do outro lado, a seleção do Egito voltou a cair no ranking, ao ocupar o 26º lugar no mundo, uma posição abaixo em relação à classificação anterior.

A queda ocorreu depois que o Egito perdeu 8,98 pontos, após o empate sem gols com o Malawi pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, resultado que afetou negativamente a situação da seleção nos cálculos do ranking internacional.

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Apesar da queda, a seleção egípcia manteve seu lugar entre as melhores da África, ficando em terceiro no continente, atrás do Marrocos e do Senegal. O Egito também segue entre as principais seleções árabes, ocupando a segunda posição entre elas, atrás do Marrocos.

Já a Argélia aparece em 28º lugar no mundo, na terceira posição entre as seleções árabes, atrás de Marrocos e Egito, enquanto a Arábia Saudita ficou em 54º no mundo, em quarto entre as árabes.

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A Tunísia aparece em 59º lugar no mundo, seguida pelo Catar, em 60º, pelo Iraque, em 63º, pelos Emirados Árabes Unidos, em 67º, e pela Jordânia, em 72º.

Entre as demais seleções árabes, Omã ocupa o 80º lugar, a Síria, o 88º, a Palestina, o 92º, e o Bahrein, o 97º.

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Comores ocupa o 107º lugar no mundo, a Mauritânia, o 110º, o Líbano, o 112º, a Líbia, o 113º, e o Kuwait, o 132º, enquanto o Iêmen aparece em 147º no mundo.

Espanha na liderança, Argentina se aproxima e Inglaterra dispara

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No topo do ranking mundial, a Espanha manteve o primeiro lugar, com 2.004,48 pontos, apesar de ter perdido 8,68 pontos após a derrota por 3 a 2 para a Inglaterra, em um confronto emocionante que terminou com vitória dos ingleses.

A Argentina aparece em segundo, com 1.966,13 pontos, depois de golear a Costa Rica por 7 a 0, reduzindo a diferença para a Espanha e aproveitando o tropeço da líder.

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A França ocupa o terceiro lugar, com 1.950,82 pontos, após somar mais 2,75 pontos, enquanto a Inglaterra saltou para a quarta posição, com 1.938,90 pontos, graças à vitória sobre a Espanha, que lhe rendeu mais 8,68 pontos.

O Marrocos vem em quinto, seguido por Portugal, em sexto, Brasil, em sétimo, Bélgica, em oitavo, com 1.790,37 pontos, e Holanda, em nono, com 1.774,06 pontos, enquanto a Colômbia entrou no top 10 ao ocupar o décimo lugar, com 1.735,90 pontos.