Raio interrompe partida entre Uruguai e Índia; Núñez e Bentancur correm para os vestiários

A partida amistosa entre Uruguai e Índia foi interrompida de forma repentina devido às más condições climáticas e às tempestades elétricas, depois que os jogadores das duas seleções foram obrigados a deixar o campo e se abrigar nos vestiários, antes de o jogo ser retomado posteriormente.

Segundo observou o jornal britânico "The Sun", a partida foi interrompida após apenas 27 minutos, depois que o Uruguai havia aberto o placar com Darwin Núñez, de pênalti, antes de Anirudh Thapa marcar o empate para a seleção indiana.

A decisão de paralisar o confronto veio apesar de as tempestades elétricas e os relâmpagos estarem evidentes desde o início da partida, em meio a expectativas da imprensa presente de que o começo seria adiado, o que não ocorreu.

Após a paralisação do jogo, surgiu uma mensagem no telão do estádio "Salt Lake", que dizia: "A partida foi interrompida devido às más condições climáticas".

O estádio também anunciou pelos alto-falantes: "A partida foi interrompida devido às más condições climáticas, e pedimos a todos os presentes no estádio que entrem e permaneçam em locais protegidos".

Os jogadores do Uruguai deixaram o campo, entre eles Núñez e Rodrigo Bentancur, acompanhados dos árbitros e do treinador Diego Forlán, rumo aos vestiários.

Alguns torcedores de fato se dirigiram aos locais fechados após o alerta, enquanto outros preferiram permanecer nas arquibancadas e aproveitar a chuva, ao mesmo tempo em que os fotógrafos foram obrigados a se abrigar sob guarda-chuvas.

A partida foi retomada após uma paralisação que durou 39 minutos, em meio à continuidade da forte chuva.

Vale lembrar que a partida terminou com uma vitória avassaladora do Uruguai por 6 a 1.



