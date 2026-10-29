Racing Santander x Real Madrid: detalhes da partida
Potência da capital enfrenta a resistência cantábrica
O Real Madrid viaja até o Estadio El Sardinero para enfrentar o Racing Santander pela LaLiga, buscando manter a pressão sobre os líderes do Campeonato Espanhol.
A equipe de Jose Mourinho chega a Santander em boa fase, com vitórias nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Barcelona por 2 a 1 no Camp Nou, resultado que reduziu para três pontos a distância até a liderança da LaLiga.
O Racing, comandado por Jose Lopez, ocupa a 13ª posição na tabela e vem de uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o Espanyol. O resultado trouxe alguma estabilidade após uma sequência turbulenta que incluiu uma goleada sofrida por 5 a 0 diante do Celta Vigo e uma derrota por 7 a 2 para o Barcelona.
Fora de campo, a semana foi turbulenta para o Real Madrid. Kylian Mbappe está no centro de uma crise diplomática após comentários sobre o ex-líder chinês Mao Zedong, que levaram ao encerramento de contratos de patrocínio e à suspensão das transmissões da LaLiga na China. Desde então, Mbappe e o clube apresentaram pedidos formais de desculpas.
Apesar das questões extracampo, Mourinho exigirá concentração. O Real Madrid tem qualidade para se impor diante de um Racing que tem sofrido com a falta de regularidade. O Estadio El Sardinero precisará fazer muito barulho para dar aos donos da casa alguma chance.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Racing Santander x Real Madrid
Técnico
- J. Lopez
Forma recente
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|9
|0
|1
|40
|11
|+29
|27
D
V
V
V
V
|2
|10
|8
|1
|1
|20
|8
|+12
|25
V
V
V
V
V
|3
|10
|8
|0
|2
|25
|10
|+15
|24
V
V
V
D
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|4
|10
|6
|2
|2
|16
|14
|+2
|20
E
D
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|5
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|6
|1
|3
|19
|18
|+1
|19
V
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|6
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|5
|2
|3
|16
|16
|0
|17
V
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E
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|3
|3
|4
|14
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|+3
|12
E
D
D
E
D
|8
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|3
|3
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|9
|+3
|12
V
D
E
E
E
|9
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|2
|6
|2
|10
|7
|+3
|12
E
V
E
V
E
|10
|10
|3
|3
|4
|15
|14
|+1
|12
V
E
D
V
V
|11
|10
|2
|5
|3
|13
|13
|0
|11
D
E
D
E
D
|12
|10
|3
|2
|5
|10
|20
|-10
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D
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|3
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|5
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|26
|-11
|11
V
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E
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D
|14
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|2
|4
|4
|16
|19
|-3
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D
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|2
|4
|4
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|-3
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E
E
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|-8
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E
E
V
D
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|2
|3
|5
|5
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|-10
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V
D
|18
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|2
|2
|6
|12
|14
|-2
|8
D
D
E
D
D
|19
|10
|1
|3
|6
|7
|17
|-10
|6
D
E
E
D
V
|20
|10
|0
|5
|5
|7
|19
|-12
|5
E
D
E
D
D