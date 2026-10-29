Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoRacing Santander
Estadio El Sardinero
team-logoReal Madrid
Assista aqui! Caze TV
Com a ajuda da

Racing Santander x Real Madrid: prévia da La Liga, com o Real Madrid em busca de conter o empolgado Racing Santander

Racing Santander x Real Madrid
La Liga
Racing Santander
Real Madrid

Embalado por uma vitória inesquecível por 2 a 1 no El Clásico, no Camp Nou, que deixou a disputa pelo título de LaLiga totalmente aberta, o Real Madrid viaja ao El Sardinero para enfrentar os alviverdes, empolgados após uma virada emocionante por 2 a 1 sobre o Espanyol.

Racing Santander x Real Madrid: detalhes da partida

crest
La Liga - Rodada 11
Estadio El Sardinero

Potência da capital enfrenta a resistência cantábrica

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

O Real Madrid viaja até o Estadio El Sardinero para enfrentar o Racing Santander pela LaLiga, buscando manter a pressão sobre os líderes do Campeonato Espanhol.

A equipe de Jose Mourinho chega a Santander em boa fase, com vitórias nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Barcelona por 2 a 1 no Camp Nou, resultado que reduziu para três pontos a distância até a liderança da LaLiga.

Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

O Racing, comandado por Jose Lopez, ocupa a 13ª posição na tabela e vem de uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o Espanyol. O resultado trouxe alguma estabilidade após uma sequência turbulenta que incluiu uma goleada sofrida por 5 a 0 diante do Celta Vigo e uma derrota por 7 a 2 para o Barcelona.

Fora de campo, a semana foi turbulenta para o Real Madrid. Kylian Mbappe está no centro de uma crise diplomática após comentários sobre o ex-líder chinês Mao Zedong, que levaram ao encerramento de contratos de patrocínio e à suspensão das transmissões da LaLiga na China. Desde então, Mbappe e o clube apresentaram pedidos formais de desculpas.

Apesar das questões extracampo, Mourinho exigirá concentração. O Real Madrid tem qualidade para se impor diante de um Racing que tem sofrido com a falta de regularidade. O Estadio El Sardinero precisará fazer muito barulho para dar aos donos da casa alguma chance.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Racing Santander x Real Madrid

Técnico

  • J. Lopez

Forma recente

SAN

SAN - Sequência

BAR
D7-2
CEL
D5-0
VAL
E2-2
OSA
D2-0
ESP
V2-1
Gol marcado (sofrido)
6/17
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RMA

RMA - Sequência

VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
15/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Histórico de confrontos

Confrontos

Racing SantanderEmpateReal Madrid
0
1
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
2Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
D
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
V
V
V
D
V
4
BétisBétisBET
106221614+220
E
D
V
E
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
D
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
V
D
E
D
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
E
D
D
E
D
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
D
E
E
E
9
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10262107+312
E
V
E
V
E
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
V
E
D
V
V
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
D
E
D
E
D
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
D
V
D
E
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
D
E
D
D
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
D
V
E
E
D
15
ElcheElcheELC
102441417-310
V
E
E
V
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
D
E
E
V
D
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
D
E
D
V
D
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
D
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
D
E
E
D
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
E
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google