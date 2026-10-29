Racing Santander x Real Madrid: detalhes da partida

La Liga - Rodada 11 1 de nov. de 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Potência da capital enfrenta a resistência cantábrica

Getty Images

O Real Madrid viaja até o Estadio El Sardinero para enfrentar o Racing Santander pela LaLiga, buscando manter a pressão sobre os líderes do Campeonato Espanhol.

A equipe de Jose Mourinho chega a Santander em boa fase, com vitórias nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Barcelona por 2 a 1 no Camp Nou, resultado que reduziu para três pontos a distância até a liderança da LaLiga.

Getty Images

O Racing, comandado por Jose Lopez, ocupa a 13ª posição na tabela e vem de uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o Espanyol. O resultado trouxe alguma estabilidade após uma sequência turbulenta que incluiu uma goleada sofrida por 5 a 0 diante do Celta Vigo e uma derrota por 7 a 2 para o Barcelona.

Fora de campo, a semana foi turbulenta para o Real Madrid. Kylian Mbappe está no centro de uma crise diplomática após comentários sobre o ex-líder chinês Mao Zedong, que levaram ao encerramento de contratos de patrocínio e à suspensão das transmissões da LaLiga na China. Desde então, Mbappe e o clube apresentaram pedidos formais de desculpas.

Apesar das questões extracampo, Mourinho exigirá concentração. O Real Madrid tem qualidade para se impor diante de um Racing que tem sofrido com a falta de regularidade. O Estadio El Sardinero precisará fazer muito barulho para dar aos donos da casa alguma chance.

Notícias das equipes e elencos

Forma recente

Histórico de confrontos

Classificação



